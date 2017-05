Android-gebruikers kunnen vanaf vandaag inchecken met hun mobiel

Na een proef op beperkte schaal kunnen klanten van Vodafone, KPN en KPN-dochters Simyo, Yes Telecom en Telfort die een Android toestel hebben, vanaf nu in- en uitchecken met hun mobiel.

Reizigers moeten zich hiervoor wel eerst aanmelden via een website en een speciale app installeren. Eenmaal geïnstalleerd werkt die hetzelfde als de ov-chipkaart. In plaats van de ov-chipkaart leg je dan je telefoon tegen de incheckpalen op het station. Via de app kunnen gebruikers hun saldo bekijken en krijgen ze een melding als ze vergeten zijn uit te checken.

Nog geen toegang

Of iedereen op korte termijn afscheid kan nemen van de ov-chipkaart is nog niet duidelijk. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend wanneer klanten van andere providers of Apple-gebruikers toegang krijgen tot de dienst. De telecombedrijven moeten eerst nog een overeenkomst sluiten met Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. iPhones hebben er weliswaar de juiste chip voor, maar Apple stelt die niet open voor ontwikkelaars.

Op dit moment is de dienst alleen nog beschikbaar voor mensen die vol tarief reizen en automatisch hun reissaldo opladen, maar het plan is om reizen met korting uiteindelijk ook mogelijk te maken via de telefoon. Leeftijdskorting is wel al beschikbaar.