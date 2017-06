Andimba Toivo ya Toivo knokte voor een onafhankelijk Namibië

Tijdens het Zuid-Afrikaanse proces tegen de 37 Namibische vrijheidsstrijders in 1967 was hij gereduceerd tot slechts een getal. Maar toen Aangeklaagde 21 het woord nam en namens de groep vlammend oreerde tegen koloniale overheersing van zijn land, luisterde de hele wereld naar Herman Andimba Toivo ya Toivo.

De 43-jarige Ya Toivo had toen al een lange weg afgelegd. Geboren in Omangundu, toen Zuidwest Afrika, hoedde hij tussen het schoolgaan door vee. Hij werd opgeleid tot timmerman, vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Zuid-Afrikaanse leger en besloot daarna Engels te leren. In 1951 toog hij naar Kaapstad om verder te studeren. Daar werd hij politiek actief. Hij zette zich in voor de rechten van arbeiders en verzette zich tegen de incorporatie van de voormalige Duitse kolonie Namibië in het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem. Toen hij in 1958 getuigenverslagen over de werkomstandigheden van zwarte mijnwerkers naar de VN liet smokkelen, werd hij onder huisarrest geplaatst.

Nelson Mandela De mede door hem opgerichte bevrijdingsorganisatie kreeg in de zestiger jaren onder leiding van Ya Toivo een gewapende tak. In 1966 begonnen zij hun guerrillaoorlog tegen Zuid-Afrika. Enkele maanden later werd Ya Toivo gearresteerd en in 1968 veroordeeld tot twintig jaar op Robbeneiland. Zijn standvastigheid werd daar bewonderd door medegevangene Nelson Mandela, met name omdat hij weigerde gunsten van de gevangenbewaarders aan te nemen. Daarmee zou de Namibiër immers impliciet het Zuid-Afrikaanse gezag aanvaarden. Na zijn vervroegde vrijlating in 1984 en een aantal jaren in ballingschap keerden hij in 1989 aan de vooravond van de onafhankelijkheid in 1990 terug naar Windhoek. Ya Toivo vervulde verscheidene ministerposten tot hij in 2006 met pensioen ging. Na zijn overlijden op 9 juni kreeg hij de nationale heldenstatus toebedeeld.

