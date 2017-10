Anderhalf miljard is pas het begin van herstel Defensie

Is de krijgsmacht uit de problemen met de anderhalf miljard euro extra die het nieuwe kabinet eraan uitgeeft? Het regeerakkoord antwoordt hier bevestigend op. De defensiebegroting stijgt aan het einde van de kabinetsperiode in 2021 van 8 naar 9,5 miljard euro. Maar toch is dat niet voldoende voor alle wensen. Een nieuwe minister moet kiezen welke gaten te vullen.

In het regeerakkoord staan drie voornemens. Ten eerste moet er een einde komen aan de tekorten aan reservedelen, munitie en onderhoudspersoneel. Dan kunnen militairen weer oefenen en paraat staan voor gevechten tegen een sterke tegenstander als Rusland. Ten tweede worden ondersteunende eenheden, zoals logistiek, uitgebreid, zodat alle gevechtseenheden echt in te zetten zijn. Ten derde moet er een plan zonder financiële gaten komen voor de aankoop van nieuwe wapens.

Voor die aanschaf komt Defensie jaarlijks 700 miljoen euro tekort, zei voormalig defensieminister Jeanine Hennis in juni. Dat tekort loopt snel op, want in februari sprak Hennis nog over 500 miljoen euro. Het ministerie van defensie wil ook niet zeggen welke aankopen zijn meegerekend. Vorig jaar sprak Hennis bijvoorbeeld met haar Belgische collega af om samen twaalf mijnenbestrijdingsvaartuigen te kopen. Maar dit project staat niet bij de toekomstplannen in de defensiebegroting.

Om de ondersteunende eenheden op volle sterkte te krijgen, is nog eens 500 miljoen euro nodig, aldus Hennis eerder dit jaar. Daarnaast is vorige week met de vakbonden een nieuwe cao gesloten. Hierdoor stijgen de personeelskosten waarschijnlijk met ongeveer 100 miljoen euro. Van de anderhalf miljard euro blijft dan nog 200 miljoen over. Dat is niet genoeg voor extra onderdelen en oefeningen, het opvullen van 5400 vacatures en een cao na 2018. Het nieuwe kabinet wil ook nog investeren in slagkracht en digitale oorlogvoering. Veel landen gebruiken tegenwoordig onbemande wapensystemen, maar Defensie blies in 2015 de geplande aankoop van vier Reaper-drones af uit geldgebrek.

Begroting weer omhoog

Aangezien er niet voor alle wensen genoeg geld is, moet een nieuw kabinet kiezen

Over vier jaar moet de defensiebegroting daarom weer omhoog, zegt CDA-Kamerlid Raymond Knops. "Maar dit regeerakkoord biedt perspectief. Het is de echte trendbreuk in de defensiebegroting die nodig was." Hij is tevreden dat de 1,5 miljard euro er niet in vier jaarlijkse stappen van 375 miljoen bijkomt, maar dat er volgend jaar al 900 miljoen beschikbaar is. Over de gehele kabinetsperiode betekent dat in totaal vijf miljard in plaats van drie miljard euro extra.

Aangezien er niet voor alle wensen genoeg geld is, moet een nieuw kabinet kiezen. VVD-defensiewoordvoerder Albert van den Bosch wil de eerste twee jaar vooral tekorten aan onderdelen en personeel aanpakken. Ook Knops erkent dat een nieuwe minister keuzes moet maken. "Het regeerakkoord gaat bewust niet over details. Een nieuwe minister moet een plan voor de precieze verdeling van het geld maken."

Als het economisch goed gaat, komt Defensie altijd moeilijk aan mensen

Marc de Natris, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, had graag meer geld gezien, maar spreekt ook van 'een eerste stap' op weg naar herstel. Hij denkt dat het een hele klus wordt om al het geld daadwerkelijk uit te geven. "Defensie was vijfentwintig jaar lang gewend om te bezuinigen, en de afdeling die materieel aankoopt, is behoorlijk verkleind."

Het is niet eenvoudig mensen met zulke specialistische kennis te rekruteren of te behouden. Defensie heeft een groot tekort aan technici, geneeskundigen en ICT'ers. Het ministerie wil in de toekomst over een deel van die mensen als reservist beschikken. Ze werken dan bij een bedrijf, maar zijn oproepbaar voor de krijgsmacht. Knops: "Zulke partnerschappen zijn nu cruciaal, want als het economisch goed gaat, komt Defensie altijd moeilijk aan mensen." Maar Knops ziet het positief in. Met een stijgende begroting is er genoeg interessant werk bij de krijgsmacht. Dan neemt het aantal militairen dat ontslag neemt mogelijk ook af.

