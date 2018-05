Andalusië: Tomaat, olijven, vis en vlees

Vergeet de costa’s, ga naar het binnenland. Natuurlijk staan Sevilla, Granada en Córdoba sowieso op uw lijstje, maar ga vooral ook naar Cádiz. Een prettig ongepolijste historische havenstad, helemaal in het zuiden, aan de Atlantische kust. Zover komt de gemiddelde toerist niet, want er is geen strand van betekenis. Kuier over de Havana-achtige promenade helemaal rondom het oude centrum, via verdedigingsforten en mooie parkjes met kunstig gesnoeide bomen of juist kronkelige eeuwenoude ficussen. Binnenin is het een wirwar van kaarsrechte steegjes, charmante pleintjes en niet te vergeten fijne tapasbars:

Wie echt anders dan anders wil, gaat op zoek naar de witte bergdorpjes die zo typerend zijn voor deze regio. In de witgepleisterde huizen, kronkelige steegjes en trappetjes, geplakt tegen de rotsige hellingen, herkent u in één klap de erfenis van de Moren. Grazalema, Setenil, Frigiliana en Comares zijn een paar heel fraaie exemplaren, maar er zijn er nog veel meer. Een klasse apart is Ronda, spectaculair gebouwd over een ravijn. En u kunt er fabuleus lunchen bij Bardal, dat een Michelinster heeft.

Het belangrijkste etablissement in zelfs het kleinste dorpje is de bar. Iedereen wipt van vroeg tot laat binnen: baby’s worden kraaiend van plezier geshowd, de jeugd sjanst zich een slag in de rondte en krasse bejaarden schuifelen rond voor een praatje. In voor- en naseizoen houdt iedereen z’n jas aan, want verwarming is er niet en de deur staat gewoontegetrouw open. Vaak is er onderscheid tussen het bargedeelte, waar het tapasassortiment staat uitgestald in een vitrine en waar de onvermijdelijke televisie staat te tetteren, liefst met voetbal.

In het restaurantgedeelte liggen er ineens kleedjes op tafel en is er een menukaart. En overal krijgt u meteen picos, van die mini-soepstengeltjes die zo heerlijk wegknabbelen. Als u in plaats van ‘La cuenta por favor’ nonchalant ‘Nos cobra?’ roept, klinkt u bijna als een local.