Amsterdamse spekkopers drijven elders de huizenprijs op

Als makelaar Pieter van der Borden uit Alkmaar de telefoon opneemt, heeft hij net een huis verkocht. Een erkerwoning, jaren dertig. Rustige wijk, net buiten het centrum van Alkmaar. Het stond te koop voor 379.000 euro. "En het is verkocht voor 416.800 euro."

De kopers van huizen in omliggende gemeenten van Amsterdam, die voor meer weg gaan dan ervoor gevraagd is, zijn steeds vaker mensen uit de hoofdstad, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Ze hebben hun Amsterdamse woning goed verkocht, wat ze de mogelijkheid gaf om met een flink budget de provinciale huizenmarkt te betreden. Dat drijft de woningprijs flink op in steden waar Amsterdammers graag naartoe trekken.

De economen van de Rabobank vergeleken onder andere de gemiddelde prijzen van tussenwoningen in de regio die zijn gekocht door Amsterdammers en niet-Amsterdammers. Daaruit bleek dat Amsterdammers in vrijwel alle onderzochte gemeentes meer voor hun tussenwoning betaalden dan andere kandidaat-kopers. Rogier Aalders, econoom van Rabobank: "In Amstelveen, Haarlem, Hilversum en Utrecht bedraagt dit verschil 50 tot 65 duizend euro, in de Gooise Meren meer dan een ton. Dit kan betekenen dat Amsterdammers in de race met andere potentiële kopers meer bieden voor dezelfde woning, of dat zij sneller kiezen voor de duurdere huizen op de woningmarkt. Zeer waarschijnlijk is het een combinatie van beide."

Meer druk op huurhuizen

Dat verhuizende Amsterdammers een prijsopdrijvend effect hebben in omliggende gemeenten, weet Pieter van der Borden wel zeker, dat bewijst niet alleen die erkerwoning van vanochtend."Ik denk dat sinds een jaar of twee ongeveer 20 tot 25 procent van de kopers van buiten komen", zegt de Alkmaarse makelaar. Het gaat vaak om Amsterdammers die eerst in Haarlem naar een huis zijn gaan kijken en vervolgens, geschrokken van de hoge huizenprijs daar, naar het relatief 'goedkope' Alkmaar trekken. Maar juist door hun komst stijgen de prijzen ook daar in rap tempo. Van der Borden: "De prijzen stijgen hier met 1 procent per maand. Dat frustreert kopers met een minder ruim budget. Zij wijken uit naar huurhuizen, waar vervolgens óók meer druk op komt te staan."

Je ziet wel bouwprojecten in Amsterdam, maar onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Rogier Aalders

Volgens Aalders komt de 'olievlek aan prijsstijgingen' niet door het enkele feit dat Amsterdammers op zeker moment de stad verlaten. "Dat is van alle tijden. In een bepaalde levensfase is het studentenleven voorbij, mensen stichten een gezin en dan komt iedereen een keer voor de keuze te staan om wel of niet uit de stad weg te trekken. Bijzonder aan de situatie nu is: de prijsverschillen tussen stad en omgeving zijn uit de pas gelopen."

En dát komt weer door een massale trek naar de stad toe. Want tegenover de groepen die Amsterdam verlaten, zijn er veel meer mensen die er juist willen wonen. Teveel om tegenop te kunnen bouwen, waardoor de huizenprijzen in de hoofdstad de lucht in zijn geschoten. Volgens de economen van Rabo komt daar voorlopig geen verandering in. Ze blijven bij hun eerdere verwachting dat de huizenprijzen in 2018 met 8 procent zullen stijgen. In 2019 zal dat zo’n 7 procent zijn, waardoor een gemiddeld huis over twee jaar meer dan 300.000 euro zal kosten.

De oplossing is huizen bouwen, weet Aalders, maar dat gaat niet zo snel als de markt soms verlangt: "Je ziet wel bouwprojecten in Amsterdam, maar onvoldoende om aan de vraag te voldoen."

Ook de Alkmaarse makelaar Pieter van der Borden pleit voor bouwen, bouwen, bouwen. "Dat moet veel meer door de overheid gestimuleerd worden. Ook hier komt wel iets op gang maar het gemeentelijk apparaat is te log en te traag." Hij zal het dus voorlopig moeten doen met een flink verhitte huizenmarkt. Dat is voor veel kandidaat-kopers niet gunstig. "Maar voor makelaars ook niet. Hoe krapper het aanbod, hoe minder wij te verkopen hebben."