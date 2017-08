Amsterdamse politiek boos over campagne van Booking

Het bedrijf verspreidt sinds enige tijd fietszadelhoesjes met daarop de tekst "begin vandaag met verdienen". Booking.com rekent de Amsterdamse woningbezitter voor dat men gemiddeld van 583 euro per week kan opstrijken met woningverhuur.

Volgens Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66, richt Booking.com zich op bewoners van studentenonderkomens en dat is volgens hem niet toegestaan. Daarnaast zou de bemiddelaar de kaders waarbinnen verhuur dient te gebeuren niet bekend hebben gemaakt aan mogelijke verhuurders.

Het bedrijf, dat kantoor houdt in Amsterdam, ontkent dat het zich specifiek richt op studenten. Wel geeft het toe dat er "door een misverstand een keer is geadverteerd in de buurt van een studentenflat, maar dat we ons dat zeker niet richten op studenten".

Amsterdam is met Booking.com in overleg over de voorwaarden voor het bedrijf om in Amsterdam woonruimte te verhuren aan toeristen. Eerder sloot de hoofdstad al zo'n overeenkomst met Airbnb, een andere grote online bemiddelaar van vakantieverblijven.

Vanaf 1 oktober zal in Amsterdam een meldplicht gelden voor verhuurders. Vakantieverhuur van huizen is dan in Amsterdam aan strenge regels gebonden. Het mag hooguit zestig nachten per jaar. Het gebruik van Airbnb in de hoofdstad is explosief gegroeid.

