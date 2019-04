Amsterdamse coffeeshop gaat week dicht na de vondst van twee handgranaten in 24 uur

Zaterdag werd bij de coffeeshop een handgranaat aangetroffen door een schoonmaker. De EOD heeft die onschadelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk wie dat explosief er had neergelegd en waarom. Zondagochtend vroeg was het weer raak. Ook deze handgranaat is zorgvuldig verwijderd.

Volgens de zegsman van Halsema had de eigenaar van de coffeeshop de zaak zaterdagavond al gesloten. Om te voorkomen dat de burgemeester de zaak voor langere tijd sluit, kunnen ondernemers een verklaring tekenen, waarmee ze instemmen met vrijwillige sluiting voor een week en medewerking toezeggen aan het politieonderzoek. Als dat geen belastende conclusies oplevert, kan de coffeeshop na die week weer open.

De burgemeester kan nog niet vooruit lopen op de consequenties van de vondst van een tweede handgranaat bij de coffeeshop aan de Spuistraat. “We gaan hier de komende week goed naar kijken", zegt haar woordvoerder.

Klein en goedkoop

Begin april was het ook al raak in de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij Mad Fox, een high-end nachtclub onder Hotel W. Overigens was de club leeg toen de granaat explodeerde. Een dag later werd melding gedaan van een tweede explosief, maar dat leek loos alarm, er werd niets gevonden.

Handgranaten worden vaak gebruikt als middel om eigenaren van horecazaken te bedreigen, zei toenmalig korpschef Aalbersberg in november. Het komt geregeld voor dat de getroffen bar, club of eettent een tijdlang dicht moet na de vondst van een handgranaat. Het is onduidelijk waarom juist handgranaten zo populair zijn. Wat ongetwijfeld meespeelt: ze zijn klein en goedkoop. Een granaat zou tussen de 50 en 100 euro kosten.

Vrijdag nog werd een handgranaat gevonden in een appartementencomplex aan de Eerste Coehoornstraat in Amsterdam. Vorige maand ging bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat voor de tweede keer een explosief af. En begin februari ontploften explosieven op twee plaatsen in de hoofdstad: op bedrijventerrein Sloterdijk en in de Jan Evertsenstraat.

Ook in Utrecht dook in de nacht van zaterdag op zondag een handgranaat op in een bedrijfspand op industrieterrein Nieuw Overvecht.