Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan legt zijn werk neer

Van der Laan meldde in januari via een brief aan de inwoners van de stad dat hij longkanker heeft. Dat leidde tot massale steunbetuigingen van inwoners van de hoofdstad. Van der Laan schreef dat er weinig reden was voor optimisme, maar dat hij graag nog 'een poosje' burgemeester wilde blijven. Aan dat poosje komt nu een einde, schrijft de zieke burgemeester in een brief die maandag werd gepubliceerd. 'Vandaag kreeg ik van mijn artsen het bericht dat zij mij niet verder kunnen behandelen.' De komende tijd wil hij zich op zijn gezin richten, meldt een woordvoerder aan persbureau ANP.

Van der Laan heeft zich ziek gemeld bij de commissaris van de Koning, locoburgemeester Kajsa Ollongren neemt zijn taken voorlopig waar.

'Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld', schrijft Van der Laan verder. Hij is dankbaar voor het vertrouwen, de steun en de tegenspraak die hij kreeg.

'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.'

Zomergasten Van der Laan oogste deze zomer nog veel lof voor zijn optreden in het praatprogramma Zomergasten. Belangstellenden bekeken de uitzending massaal op grote schermen in de stad. Recensent Joris Belgers roemde de uitzending, en noemde het 'een tv-monument voor de burgemeester'. Lees de hele recensie hier: Eberhard van der Laan ziet ondanks alles het beste in de mens

