Amsterdamse ambtenaren krijgen 'regenboogtaaltips'

Inclusief iedereen Lees verder na de advertentie 'Regenboog' verwijst naar de LGBTQ-beweging en de bekende vlag. Mensen die zich niet als (typisch) man of vrouw identificeren, worden in het dagelijkse leven geconfronteerd met de verplichte keuze tussen man en vrouw, bijvoorbeeld in formulieren. In de gids voor ambtenaren wordt aangeraden om hier in het taalgebruik rekening mee te houden. In plaats van "dames en heren" zou er bijvoorbeeld "geachte aanwezigen" of "beste Amsterdammers" gebruikt kunnen worden. Op deze manier wil de gemeente respectvoller omgaan met seksuele en genderdiversiteit. "Als stad en als werkgever willen we inclusief zijn," aldus een woordvoerder. "Het streven is dat onze aanspreekvormen daarbij aansluiten."

Kleine moeite of onzin? Er is ook kritiek. Het streven naar genderneutraliteit in overheidsinstellingen zou volgens sommigen enkel politieke correctheid, en daarom overdreven zijn. Op Twitter zijn sommigen boos, omdat genderneutraliteit ze 'opgelegd' wordt. Eerder heeft de gemeente besloten om het aangeven van geslacht op gemeentelijke formulieren niet langer verplicht te stellen en daarnaast, net als in het Utrechtse stadhuis en het ministerie van onderwijs, genderneutrale toiletten te openen. Philip Tijsma, woordvoerder van LGBTQ-belangenvereniging COC, vindt de gids en de toiletten een positieve ontwikkeling: "Het is een kleine moeite, niemand heeft er verder last van. De gemeente wordt met dit soort initiatieven alleen maar inclusiever." Volgens de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP) is er ook een ander, praktisch voordeel van deze ontwikkeling: "De wachttijd bij de wc's wordt kleiner, en je hoeft minder ver te lopen." De nieuwe gids dient enkel ter advies, ambtenaren zijn vooralsnog dus niet verplicht om de richtlijnen aan te houden. "We zijn er nog niet, maar ik hoop dat andere gemeenten Amsterdam en Utrecht als voorbeeld gaan volgen." De nieuwe 'regenboogtaaltips' zijn vlak voor Pride Amsterdam gepubliceerd. De befaamde botenparade, die dit jaar op 29 juli van start gaat, is overigens zelf ook van naam veranderd, omdat 'Gay Pride' niet inclusief genoeg zou zijn.

In andere landen Nederland neemt hierin juist andere landen als voorbeeld. In Londense metro's wordt nu "hello everyone" in plaats van ladies and gentlemen" omgeroepen. In het Witte Huis en de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid staan inmiddels genderneutrale toiletten. In Nepal en Denemarken zijn de paspoorten genderneutraal. Lees ook: Gemengd toilet, gemengde ontvangst

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.