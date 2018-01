Amsterdams wijkcentrum zoekt antwoord op bruut geweld

Het is niet dat de medewerkers van het wijkcentrum niet zwaar bedroefd zijn. Er is eerder sprake van verlamming. Een speurtocht naar een passend antwoord op volstrekt ongepast gedrag is begonnen. De mond houden is even geboden, zeker nu de politie dertig man sterk aan het onderzoek is begonnen. Maar wat moet je ook zeggen? Niemand, maar dan ook echt niemand kan de moord op de 17-jarige verklaren. 'Mo' gold als een voorbeeld, een jongen die hielp waar hij kon helpen.

Gezamenlijke maaltijd

Een voorbijganger stopt voor de deur om even een moment stilte in acht te nemen en vervolgt zijn weg. Binnen wordt druk vergaderd. Op de activiteitenkalender staat voor vanavond een drie gangen menu voor vijf euro, van te voren opgeven is de boodschap. Maar wat doe je met die gezamenlijke maaltijd of beter gezegd wat doe je na een moord in een wijkcentrum waar de nadruk ligt op samen breien of haken en koken voor vaders met hun zoons? De beheerder van het centrum heeft even geen antwoord. Er wordt met de politie en de gemeente overlegd. En zij doen de woordvoering.

Een enkele buurtbewoner vindt het jammer dat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zich niet direct na de schietpartij in de wijk heeft getoond. Dat verzuim wordt deze week goedgemaakt, zo bevestigt een woordvoerder van Van Aartsen. Hij moet eerst een antwoord weten te vinden op de vraag van de wijkbewoners of de veiligheid van de buurt wel gegarandeerd is na zoveel bruut geweld. Eerder reageerde Van Aartsen al op de schietpartij: "Ik begrijp de onrust en angst die zijn veroorzaakt door deze meedogenloze schietpartij. Zeker omdat er zo veel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum."