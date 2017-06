Amsterdam wil één, mogelijk zelfs twee bruggen over het IJ

Al over drie jaar wil wethouder Eric van der Burg ook een beslissing nemen over een tweede brug, westelijk van de binnenstad. Dat wilde hij aanvankelijk pas in 2026 doen. Zelf twijfelt hij niet: die tweede brug is nodig.

Lees verder na de advertentie

Minister Schultz en Rijks­wa­ter­staat willen geen bruggen. Dat idee veegt Amsterdam nu resoluut van tafel

Het college van burgemeester en wethouders gaat daarmee verder op de weg die het in januari insloeg. De 2700 reacties die het sindsdien op zijn plannen kreeg, hebben het college er vooral van overtuigd dat die snel uitgevoerd moeten worden.

Van der Burg (VVD) gaat met zijn plannen in tegen zijn partijgenoot minister Melanie Schultz (infrastructuur) en Rijkswaterstaat. Die willen geen bruggen, omdat die de scheepvaart te veel hinderen. Rijkswaterstaat liet zelfs een eigen plan opstellen voor een tunnel op de plek van de Javabrug.

Weinig fietsplezier Dat plan veegt Amsterdam van tafel. Een tunnel komt zo diep te liggen dat fietsers een te groot hoogteverschil moeten overbruggen, vindt het college. Een brug heeft dat bezwaar minder en is ook veiliger; fietsers durven 's nachts misschien niet eens door een tunnel. Maar voor een brug is een vergunning van Rijkswaterstaat nodig en daarvoor zal minstens voldaan moeten worden aan eisen over de hoogte ervan. En die zijn strenger dan waar Amsterdam van uitgaat. "Voor liefhebbers van de Mont Ventoux is zo'n brug misschien goed nieuws", reageert minister Schultz. "Voor anderen voorzie ik weinig fietsplezier." De nieuwe brug brengt ook met zich mee dat de passagiersterminal voor zeecruiseschepen die nu vlakbij het Java-eiland staat, moet verhuizen naar het westelijk havengebied. Maar dat vindt het college geen bezwaar, ook al omdat de toeristenoverlast in de binnenstad daardoor misschien afneemt. De discussie over een brug over het IJ sleept al jaren. Voetgangers en fietsers zijn nu aangewezen op ponten. Maar die zijn tegenwoordig overvol, want Noord, lange tijd alom gezien als een gebied dat nauwelijks bij de stad hoorde, is uitgegroeid tot een gewild stadsdeel. En die groei gaat door. Nu steken dagelijks 46.000 mensen het IJ over, in 2030 zijn dat er volgens de prognoses 80.000 tot 110.000. Voor liefhebbers van de Mont Ventoux is zo'n brug misschien goed nieuws

Andere plannen Eén brug is daarom niet genoeg. Het college wil allereerst meer en grotere ponten laten varen. En behalve over een tweede brug denkt het ook over de bouw van een extra metrostation aan de Noord-Zuidlijn, direct ten noorden van het IJ. Dat station Sixhaven is ooit uit het metroplan geschrapt vanwege geldgebrek, maar bij de aanleg van de metro is er wel rekening mee gehouden dat het later alsnog gebouwd zou worden. Over drie jaar wordt ook daarover een knoop doorgehakt. Het college heeft nog één ander plan: een voetgangerstunnel achter het Centraal Station. Maar die optie komt pas serieus op tafel als andere maatregelen niet genoeg blijken op te leveren. Dat duurt nog een jaar of tien. Het meest concrete plan, de Javabrug, kost 210 miljoen euro, te betalen door Rijk en gemeente. De raad moet nog instemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk half juli.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.