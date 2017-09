Amsterdam weert snoepreclame voor kinderen in strijd tegen overgewicht

Die voorwaarde stelt de Amsterdamse wethouder zorg, Eric van der Burg, bij het aanbesteden van reclame-uitingen op de stations. "We vinden het al heel gewoon dat kinderen nauwelijks nog reclame voor sigaretten te zien krijgen", zegt hij. "Die kant moet het ook op met reclame voor ongezond voedsel."

Van der Burg (VVD) zet zich al langer in voor de strijd tegen overgewicht. Veel Amsterdamse kinderen lijden eraan. En wie al jong te dik is, heeft daar vaak ook later last van, weet hij. Onder meer met een programma gericht op scholen wil hij overgewicht daarom aanpakken: zorg dat kinderen op school water drinken, voer een gezond traktatiebeleid in en zet genoeg gymlessen op het rooster.

Niet zonder resultaat: het percentage kinderen tot achttien jaar met overgewicht is de afgelopen jaren gedaald van 21 naar ruim 18 procent - nog altijd ruim boven het landelijke percentage van 12.

Marketing werkt Bij die aanpak hoort ook het terugdringen van op kinderen gerichte reclame voor ongezond voedsel. Als enige gemeente naast Rotterdam heeft Amsterdam zich aangesloten bij de Alliantie Stop Kindermarketing, waarvan ook de Consumentenbond, de Obesitas Vereniging, de Hartstichting en Unicef deel uitmaken. Marketing werkt, stelt deze alliantie. Ze vergroot de verkoop en fabrikanten weten dat. De alliantie pleit voor wettelijke maatregelen, en Van der Burg sluit zich daarbij aan. "Wat mij betreft maakt de industrie nog te veel gebruik van de kwetsbaarheid van kinderen, met grote gevolgen voor hun gezondheid." Intussen wil Van der Burg dat de gemeente alvast doet wat ze kan door zelf reclame voor snoep en dergelijke te weren. "Reclame op metrostations wordt één keer per vijftien jaar aanbesteed", zegt hij. "Daarom moeten we die kans nu grijpen."

