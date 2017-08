Amsterdam verwacht sterke daling illegale verhuur Airbnb

Sinds begin dit jaar verwijdert Airbnb, na lang aandringenvan de gemeente, advertenties van woningen die langer dan 60 dagen zijn verhuurd. Dat heeft al voor een flinke daling gezorgd van de illegale vakantieverhuur.

Nieuwe cijfers

Vandaag verschenen de resultaten van een onderzoek van Trouw, het Belgische De Tijd, Le Monde en de Süddeutsche Zeitung naar Airbnb-gebruik in verschillende landen. Daar kwam uit dat in Nederland vier op de tien aangeboden panden langer dan 60 dagen per jaar worden verhuurd. In Amsterdam is dat verboden, tenzij daarvoor een vergunning is verleend, zoals het geval is bij Bed & Breakfasts.

Airbnb zelf herkent de cijfers niet en ook de gemeente komt uit op een lager percentage: 15,7 procent. Dat verschil is deels te verklaren omdat Amsterdam cijfers gebruikt die zijn doorgegeven door Airbnb zelf terwijl het onderzoek van de vier kranten gebruik maakt van AirDNA. Dat is een bedrijf dat cijfers van Airbnb analyseert na opschoning van de bestanden. Advertenties van woningen die al tijden niet meer open staan voor boekingen neemt AirDNA bijvoorbeeld niet mee. Daarnaast gaat het onderzoek over heel Nederland, dus ook over steden waar geen limiet geldt van 60 dagen.