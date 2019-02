Amsterdam verlaagt WOZ-waarde huizen op erfpacht

Aanleiding is een uitspraak van de belastingrechter, die begin december vaststelde dat Amsterdam consequent uitgaat van een te hoge WOZ-waarde van huizen die op erfpacht staan.



Dit heeft de gemeente Amsterdam meegedeeld. De stad gaat tegen de uitspraak van de rechter in beroep.



Na een oproep van de Vereniging Eigen Huis heeft Amsterdam echter toch besloten de Amsterdamse bezitters van woningen op erfpacht automatisch de compensatie te geven. Burgers blijven altijd recht op deze vergoeding houden, ook al is de bezwaartermijn verlopen.



Eigen grond

Het geschil draait om de zogeheten 'erfpachtcorrectie'. Omdat een huis op eigen grond meer waard is dan een woning op erfpacht, verschillen de taxaties.



De belastingdienst moet wettelijk de WOZ-waarde van woningen op erfpacht vaststellen alsof het huis op eigen grond staat. Daarom krijgen woningen op erfpacht een bijtelling, "erfpachtcorrectie", om zo "het vol eigendom" van de woning vast te stellen.



Veel te hoog

Een inwoner van een huis aan de Lisdoddelaan op IJburg stelde in 2017 dat de gemeente de verschillen veel te hoog inschat. Een huis op erfpacht brengt in de praktijk volgens hem helemaal niet veel minder geld op dan een huis op eigen grond. Hij kreeg gelijk van de rechter.



De WOZ-waarde van de eigenaar, negen ton, werd met 10.000 euro verlaagd. Amsterdam moet intussen de WOZ-waarde van erfpachters die bezwaar aan tekenden opnieuw bekijken. Inmiddels heeft de gemeente een onderzoek naar de WOZ-waarderingen en de erfpachtcorrrecties ingesteld.



De zaak kan volgens juristen grote gevolgen hebben. Als Amsterdam in hoger beroep verliest betekent het bijvoorbeeld ook dat de WOZ-waardes die de stad gebruikt voor het berekenen van de prijs voor de overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht verkeerd zijn.