Amsterdam verdient flink aan zijn grond, maar de schuld blijft hoog

Nog nooit haalde de hoofdstad zoveel inkomsten uit het bouwrijp maken van grond als vorig jaar. Het bedrag aan gronduitgifte en aanverwante inkomsten steeg tot 530 miljoen. Ook op andere vlakken merkt de gemeente dat de economie in de lift zit.

Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde jaarrekening over 2017. De netto-opbrengsten van parkeren zijn met 205 miljoen euro ook hoger dan ooit, door een stijgend aantal bezoekers en betere controles, en ook zijn de belastingen op toerisme (plus elf miljoen euro) en de onroerende zaakbelasting (plus 6,7 miljoen) leveren meer op.

Toch is de schuld van Amsterdam intussen verder gestegen, van 3,9 miljard euro in 2016 naar 4,2 miljard eind vorig jaar. Eind dit jaar zal die zelfs opgelopen zijn tot 5,2 miljard. Dat is bijna net zoveel als de totale inkomsten in 2017 (5,8 miljard). "We kunnen nog te slecht voorspellen", aldus wethouder financiën Udo Kock (D66).

Het verscherpt toezicht op de gemeentelijke dienst belastingen is nu, na vier jaar, opgeheven.

De groeiende schuld is opvallend omdat de coalitie die nu op het punt staat te vertrekken, vier jaar geleden juist aantrad met de belofte de financiële wanorde en de schuldenberg van de hoofdstad aan te pakken. Toen Kock aantrad waren de financiën onder zijn voorgangers, waaronder Lodewijk Asscher, tot een chaos verworden. Dat leidde zelfs tot een raadsenquête.

Nu krijgt Amsterdam langzaam maar zeker zijn financiën op orde, stelt Kock. Een belangrijke oorzaak van de vroegere chaos was het feit dat de gemeente vele verschillende administratieve systemen in gebruik had. Vorig jaar stapte Amsterdam uiteindelijk over van 44 verschillende naar één administratiesysteem. Het verscherpt toezicht op de gemeentelijke dienst belastingen is nu, na vier jaar, opgeheven. Bovendien is het meer dan twintig jaar oude, gammele ICT-systeem succesvol vervangen, aldus Kock.

Intussen barst de stad uit z'n voegen. Bijna alle politieke partijen willen jaarlijks 10.000 of meer woningen bouwen voor de oververhitte huizenmarkt. Toch staan er voor dit jaar maar 8550 gepland. De waarschuwing klinkt zelfs dat er voor de middellange termijn niet genoeg bouwplekken voorzien zijn. De groei van de stad is ook terug te zien in de onstuimige groei van het aantal passagiers in het openbaar vervoer. Dat het rijk juist minder gaat betalen voor openbaar vervoer, baart de gemeente zorgen.