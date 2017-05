Amsterdam overvol met Ajaxfans, Nederlanders vertraagd naar Stockholm

Inmiddels zijn er meer dan 120.000 bezoekers in de hoofdstad, naar verwachting enkele duizenden mensen zijn nog onderweg met de auto of het openbaar vervoer. Ook hen roept de politie op niet meer te komen en de wedstrijd elders te kijken. Het Museumplein is inmiddels afgesloten, daar kunnen geen mensen meer bij.

De politie heeft mensen met een NL-alert gewaarschuwd niet meer naar de hoofdstad te komen. Dat noodbericht werd naar telefoons tot ver buiten Amsterdam verspreid, wat tot kritiek leidde op sociale media.

Voetbalfans die naar Stockholm gingen om de wedstrijd in het stadion te bekijken hebben flinke vertraging opgelopen. De vlucht wan reisorganisatie TUI waarmee ze naar Stockholm vertrokken had al ernstige vertraging, in Stockholm zelf ging het ook weer mis. Nadat de fans geland waren mochten ze eerst het vliegtuig niet uit. Toen ze uiteindelijk na lang wachten alsnog uit het toestel konden, moesten ze een bus in. Ook die stond vervolgens vast. Door alle vertraging konden de voetballiefhebbers de fanzone in Stockholm niet in. De vraag is nu of ze het stadion wel op tijd kunnen bereiken.

