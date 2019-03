Amsterdam maakt eind aan rondleidingen op de Wallen

Meesteres Lola, travestieten, oud-rechercheurs, prostituees, iedereen die een verhaal te vertellen heeft loopt met een groep toeristen over de wallen in Amsterdam. Dan is er nog vermaak voor vrijgezelle mannen (minstens 70 varianten zoals stripcruise, pain game, naakt schilderen), drankliefhebbers (borrelsloep, prosecco bike, pub crawl) en anderen (lach tour). In dat kleine gebied tussen de Nieuwmarkt en de Dam zijn wel honderden rondleidingen, en ze liggen allemaal onder vuur van wethouder Udo Kock (economische zaken).

Kock kondigde woensdag aan dat Amsterdam groepsrondleidingen op de Wallen per 1 januari verbieden. Eind vorig jaar was de limiet gezet op elf uur ‘s avonds, dat gaat per 1 april terug naar zeven uur ’s avonds. Kock: “Het is niet meer van deze tijd om sekswerkers te zien als toeristische attractie. ”

Daarbij helpt de maatregel ook tegen de drukte op de Wallen. Buiten het Wallengebied mogen rondleidingen straks nog wel, maar alleen als gidsen een ontheffing hebben. De maximale groepsgrootte daalt van twintig naar vijftien mensen en ronselen voor gratis rondleidingen wordt ook verboden.

1600 gidsen Wie een rondleiding wil, gaat belasting betalen: vermakelijkhedenretributie. Die bedraagt nu 66 cent, maar gaat omhoog. De belasting wordt vermoedelijk opgenomen in een ticketprijs, net als bij rondvaarten en hop-on-hop-offbussen. De ondernemer draagt de taks dan aan de gemeente af, die momenteel druk bezig is de nieuwe maatregelen juridisch uit te werken. In 2018 is al een vergunningenstelsel voor gidsen ingevoerd en sindsdien is de overlast in de Amsterdamse rosse buurt wel afgenomen. Toch ervaart ruim twee derde van bewoners, sekswerkers en ondernemers nog last van de drukte, ongewenst fotograferen en grof gedrag. Per week passeren meer dan duizend groepen het Oudekerksplein, het hart van het Wallengebied. Op piekmomenten zijn dat zo’n 28 groepen per uur. Er zijn 1600 gidsen met een vergunning.

