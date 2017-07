Amsterdam lokt EU-agentschap met ‘Vivaldi’ op Zuidas

De Amsterdamse kandidatuur voor het EMA, dat nu nog in Londen is gevestigd maar daar weg moet vanwege de naderende Brexit, werd vandaag officieel gepresenteerd in Brussel.

Opvallende aanwezige daarbij was Wouter Bos, oud-minister van financiën, oud-vicepremier en tegenwoordig bestuursvoorzitter van het Amsterdamse VU-ziekenhuis, die als ambassadeur zal optreden.

Talloze Europese steden hebben hun vinger opgestoken om het EMA te mogen huisvesten. Niet de minsten: onder meer Barcelona, Brussel, Kopenhagen, Wenen, Dublin, Stockholm, Lille en Helsinki zijn in de race. In november valt de beslissing.

Het EMA geldt als het kroonjuweel onder de vele EU-agentschappen, vanwege het prestige (de verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van geneesmiddelen voor de hele EU), maar ook vanwege de economische activiteit die het losmaakt. Het agentschap telt een kleine duizend vaste werknemers en ontvangt zo’n vierhonderd bezoekers per dag.

Complexe operatie Mocht Amsterdam de strijd winnen, dan zal het Rijk voor 250 à 300 miljoen euro het beoogde Vivaldi-gebouw van negentien verdiepingen razendsnel uit de grond moeten stampen. Waarschijnlijk zal het pand niet klaar zijn vóór april 2019, als de Brexit een feit moet zijn. Het EMA-personeel wordt dan tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen gebouw. Demissionair minister Schippers, eveneens in Brussel bij de presentatie, sprak van een ‘complexe operatie’ die naadloos zal moeten verlopen. Bij de beoordeling van de kandidaat-steden is de continuïteit van de werkzaamheden van het EMA in de verhuisperiode een cruciale factor. De Europese Commissie legt de steden deze zomer langs een meetlat met zes criteria, waarna de 27 lidstaten de knoop moeten doorhakken in een Eurovisie Songfestival-achtige stemprocedure. Vanuit landen aan de oostkant van de EU klinkt nu al gemor omdat het EMA naar een stad in het westen dreigt te gaan, ook al is ooit afgesproken dat de relatief nieuwe lidstaten voorrang moeten krijgen bij de verdeling van agentschappen. Die afspraak geldt echter alleen voor nieuwe agentschappen en niet voor verhuizingen.

