Amsterdam krijgt archief voor geschiedenis van zwarte Nederlanders

Initiatiefnemers Mitchell Esajas en Jessica de Abreu hopen de deuren van het archief voor het publiek open te stellen op 1 juli, de nationale herdenkingsdag van de afschaffing van de slavernij.



Er zijn volgens Esajas in Nederland wel instellingen en bibliotheken die boeken en collecties over zwarte geschiedenis wordt verteld, maar die zijn niet zo grootschalig of openbaar. "Onze collectie laat een veel groter verhaal zien," zegt Esajas.



Meer dan het slavernijverleden

Volgens De Abreu, de coördinator van het archief, heeft de collectie een heel belangrijke historische waarde - en vertelt een verhaal dat nog altijd zwaar onderbelicht is. De Abreu: "Ons archief laat zien dat zwarte geschiedenis veel meer is dan het slavernijverleden."

Het zijn verborgen verhalen, waar jonge mensen volgens mij heel veel lessen uit kunnen leren Mitchell Esajas

Het samenstellen van het archief begon vorig jaar, toen de twee de privécollectie van de overleden UvA-socioloog Waldo Heilbron als nalatenschap geschonken kregen. Die boeken waren tijdelijk te zien in een kleine bibliotheek in Amsterdam-Noord. Maar daar moesten ze al snel weer weg, waarna ze bij Ons Suriname, de huidige locatie op de Zeeburgerdijk, terechtkonden.



De stichting Ons Suriname, die in 2019 honderd jaar bestaat, bleek ook nog een omvangrijke collectie te hebben. In vele dozen vonden zij bij het intrekken in het gebouw nog veel meer belangrijke boeken en documenten, die al jaren waren vergeten.



Verborgen verhalen

De collectie bestaat uit zeer uiteenlopende historische teksten van en over zwarte mensen in en buiten Nederland. Ook worden in de collectie iconische artefacten getoond. Esajas: "Het zijn verborgen verhalen, waar jonge mensen volgens mij heel veel lessen uit kunnen leren."



Esajas hoopt dat al deze verhalen jonge mensen zullen inspireren samen over zwarte cultuur en geschiedenis na te denken en te praten. Dat zou volgens hem kunnen bijdragen aan huidige maatschappelijke discussies.



Het ziet er positief uit qua planning. Esajas sluit echter niet uit dat 1 juli niet wordt gehaald. "We streven ernaar, maar de collectie bestaat uit vele negentiende- en twintigste-eeuwse boeken, die heel zorgvuldig moeten worden behandeld. We nemen liever de tijd dan dat we deze boeken beschadigen."

