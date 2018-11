Amsterdam kondigt de derde bouwrevolutie aan

In de jaren twintig van de vorige eeuw onderging Amsterdam een metamorfose door de revolutiebouw van wethouder Floor Wibaut. In de jaren tachtig volgde de bouwgolf onder wethouder Jan Schaefer (‘In gelul kun je niet wonen’). En woensdag was daar wethouder Laurens Ivens (SP) die de derde ‘historische’ bouwrevolutie aankondigde. Door bij de presentatie van zijn plannen zelf alvast te verwijzen naar zijn voorgangers, zei Ivens eigenlijk: ‘Ik ben de nieuwe Jan Schaefer’.

Lees verder na de advertentie

Of Ivens werkelijk als zodanig de geschiedenisboeken ingaat, zal moeten blijken. Hij kan de ambitie wel hebben, maar de gemeente Amsterdam kan zelf niet bouwen. Ze is afhankelijk van corporaties en vastgoedontwikkelaars. De stad kan sturen door het bouwen financieel extra aantrekkelijk te maken. En ze heeft ook de macht eisen te stellen aan de bestemming van de woningbouw.

Ongekend tempo Omdat het aandeel sociale woningbouw de afgelopen jaren sterk is afgenomen en de overige huur- en koopwoningen voor mensen met een gemiddeld inkomen onbetaalbaar zijn geworden, wil Ivens de komende jaren ruim 24.000 sociale huurwoningen laten bouwen. Daarnaast staan er ruim 10.000 ‘middeldure’ huurwoningen gepland, en nog eens 8000 met een ‘dure huur’. Verder is er ruimte voor 20.000 nieuwe koopwoningen. Er zijn plannen voor in totaal 73.000 huizen. In de komende zeven jaar zouden al 50.000 woningen worden verwezenlijkt Er zijn plannen voor in totaal 73.000 huizen, maar Ivens verwacht dat in de komende zeven jaar 50.000 woningen worden verwezenlijkt. Dat betekent dat Amsterdam 7500 woningen per jaar moet laten bouwen, een ongekend tempo. De afgelopen jaren is namelijk al flink gebouwd: zo’n 6500 woningen per jaar. Volgens Ivens is alleen een dreigend tekort aan bouwvakkers nog een sta-in-de-weg. “We zijn er klaar voor om deze historisch hoge nieuwbouwaantallen te realiseren, hopelijk is er ook voldoende personeel te vinden dat onze droom gaat verwezenlijken”, zei hij woensdag. Voor de nieuwbouw is binnen de gemeentegrenzen voldoende bouwgrond, die is vrijgekomen door de ontmanteling en verplaatsing van bedrijfsgebouwen, industrie en de Bijlmerbajes. De nieuwe kaart van de hoofdstad laat nieuwbouw zien op bestaande en nieuwe eilanden van IJburg, het Zeeburgereiland, de noordelijke IJ-oevers, de Houthavens en de Zuidas. Ook in Nieuw-West, Noord en Zuidoost gaan naoorlogse portiekflats in een parkachtige omgeving tegen de vlakte om daar kwalitatief betere appartementen voor terug te bouwen. Die flats komen dan wel dichter op elkaar te staan.

Buiten de Randstad is het zo slecht nog niet Woningzoekenden hebben in Amsterdam te maken met de slechtst betaalbare huizenmarkt van Nederland, maar op locaties buiten de Randstad zijn zowel huur- als koopwoningen goed te betalen. Uit een analyse van vastgoedadviseur JLL, waarin op wijkniveau is gekeken naar betaalbaarheid, blijkt dat in 70 procent van alle Nederlandse wijken de koopwoningen betaalbaar zijn, voor huurwoningen is dat zelfs 85 procent.

Onder ‘betaalbaar’ wordt verstaan dat transactieprijzen van woningen gemiddeld niet hoger zijn dan 4,5 keer het gemiddelde jaarinkomen in een wijk. Dit bedrag komt overeen met de maximale hoogte van de hypotheek. De best betaalbare wijken en gemeenten liggen aan de randen van Nederland, terwijl een groot deel van de Randstad en Noord-Brabant wordt gekenmerkt door slechte betaalbaarheid. De vijf wijken met de slechtste betaalbaarheid liggen in Amsterdam, terwijl de best betaalbare wijken terug te vinden zijn in Hulst, Terneuzen en Noord-Beveland.

Lees ook: