Amsterdam kandidaat voor vestiging EU-medicijnenagentschap

Dat EU-bureau staat nu nog in Londen, maar vanwege de komende Brexit is de opvolgingsstrijd in alle hevigheid ontbrand. Naast Amsterdam azen onder meer Barcelona, Dublin, Kopenhagen, Lille en Stockholm op het agentschap. Mogelijk loopt het aantal kandidaat-steden zelfs op naar twintig.

Het huidige agentschap in Londen heeft een budget van ruim 300 miljoen euro per jaar en biedt werk aan 890 vaste krachten

Het bureau bepaalt of medicijnen worden toegelaten tot de EU-markt. Het huidige agentschap in Londen heeft een budget van ruim 300 miljoen euro per jaar en biedt werk aan 890 vaste krachten. Daarnaast krijgt het EMA elk jaar zo'n 36.000 experts over de vloer, wat de vestiging ervan economisch zeer aantrekkelijk maakt.

Demissionair premier Rutte heeft Amsterdam aangeprezen bij de voorzitters Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en Donald Tusk van de Europese Raad. 'Met zijn uitstekende internationale reisverbindingen en voortreffelijke leefklimaat voldoet de regio Amsterdam aan alle eisen van het agentschap en zijn staf', schrijft Rutte.

Het beoogde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal eind maart 2019 een feit moeten zijn. Ook de Europese Bankautoriteit zal Londen moeten verlaten. Frankfurt en Parijs maken het meeste kans. De Britten stribbelen tegen. Maar volgens de Europese Commissie gaat Londen er niet over.

