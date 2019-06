Amsterdam is nu echt klaar met de snorfietsers op het fietspad, dus regent het boetes

Virgil Chocolaad (37) slaakt een diepe zucht als hij rond 09.00 uur door twee boa’s van het fietspad wordt geplukt. Hij moet zijn snorfiets, een zwarte Vespa, tegen de stoep te parkeren. “Meneer u rijdt op het fietspad en dat mag niet meer”, zegt een van de boa’s. Chocolaad: “Ja blijkbaar”, hij moet er een beetje om lachen.

Hij geeft al snel toe dat hij wel weet wel van de maatregel. Dat snorfietsers binnen de ring (A10) nu met helm naar de rijbaan moeten. “Ik wilde een boete voorkomen en daarom heb ik deze op”, zegt Chocolaad als hij op zijn helm tikt. Wat betreft het rijden op het fietspad, hij vindt dat het hier niet goed is aangegeven. En op de autoweg rijden vindt hij maar gevaarlijk want die is ‘te smal’. Als hij hoort hoe hoog de boete is verdwijnt zijn lach meteen. “95 euro?! Ga handhaven op belangrijke dingen”, zegt hij. Als de boete is verwerkt geeft hij flink gas. “95 euro, ongelofelijk”, mompelt hij na.

Milo Oehler (60) projectmanager van de gemeente Amsterdam, zegt dat de snorfietsers die worden aangehouden bijna allemaal wel weten waarom. “Je moet onder een steen gelegen hebben om nu nog te zeggen dat je het niet wist. De maatregel ging twee maanden geleden in, tot begin deze week hebben snorfietsers de kans gehad er aan te wennen zonder op de bon te worden geslingerd. Er zijn borden geplaatst, mensen hebben meerdere brieven gekregen, de media hebben er over bericht en er hebben verkeersregelaars gestaan die alles uitlegden.”

Jasper van Eijk (27) werkt al zeven jaar als handhaver en coördineert de controle van vandaag. “Natuurlijk vinden mensen het niet leuk”, zegt hij. “Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand echt agressief werd”, zegt de goedlachse boa. “We krijgen juist veel positieve reacties van mensen die langsfietsen en vinden dat we goed werk doen.” De afgelopen twee uur zijn er op het fietspad vier snorfietsers aangehouden. “Het komt wel regelmatig voor dat de mensen die we aanhouden ook nog andere boetes in het systeem hebben staan.” Volgens de laatste cijfers van de gemeente zijn er tot nu toe 53 boetes voor gerelateerde overtredingen (ondeugdelijke helm, rijden over het voetpad, etc.) uitgedeeld.

Vluchtpoging

Terwijl in het midden van de Geldersekade, op de kruising met de Binnen Bantammerstraat, zes boa’s de maatregel controleren staan op de naastgelegen Nieuwmarkt meer dan tien boa’s rond een rollerbank. Van Eijk: “We werken samen. Als ze wegrijden na de rollerbank komen ze meestal over de Geldersekade, waar wij hun rijgedrag nog eens controleren. Bijvangst noemen we dat. En we tippen elkaar ook over snorfietsen of brommers die de controles proberen te ontwijken of stiekem doorrijden op een voertuig dat op de rollerbank te hard ging.”

Terwijl hij dat uitlegt, krijgt hij een melding via de portofoon die om zijn schouder hangt. “We hebben er een, hij probeert weg te komen via de Zeedijk”, klinkt uit het apparaat. Jasper legt uit dat collega Danny (28) er op de motor achteraan gaat als er iemand via een zijstraat probeert weg te komen. Danny, die niet met zijn achternaam in de krant wil, komt nog geen drie minuten later terug met de gevluchte snorfietser. “Meestal heeft Danny ze zo”, zegt Van Eijk.

“Na een week controleren is de eerste indruk dat veruit de meeste snorfietsers zich aan de regels houden. Om te zorgen dat dat zo blijft intensiveert de gemeente de handhaving vanaf komende week", zegt Wouter Keuning bestuursvoorlichting van de gemeente Amsterdam. “Het aantal boa’s dat zich uitsluitend met handhaving van de maatregel snorfiets naar de rijbaan bezighoudt, wordt uitgebreid. De overige boa’s krijgen het controleren op de maatregel mee als prioriteit en ook de politie gaat de maatregel handhaven.”