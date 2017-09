Amsterdam haalt bezem door aanpak radicalisering

Ja, er was sprake van fraude. En nee, met dat ene geval is niet het hele verhaal verteld. Maar dat betekent niet dat het hele antiradicaliseringsbeleid gefaald heeft en dat Amsterdammers zich extra zorgen moeten maken over jihadisten. Die boodschap bracht burgemeester Eberhard van der Laan vanavond in de gemeenteraad, nadat de gemeentelijke afdeling radicalisering en polarisatie een zomer lang in opspraak was.

Twee weken geleden al kondigde Van der Laan aan dat de programmamanager van de afdeling, Saadia a.T., strafontslag had gekregen. Zij had opdrachten gegund aan iemand met wie zij privé een relatie had, in strijd met de Amsterdamse integriteitsregels. Ook had zij achteraf gerommeld met offertes. Het optreden van a.T. paste in de ‘gesloten cultuur’ die de afdeling kenmerkt, gaf Van der Laan toe. Wie afwijkende opvattingen had over de meest wenselijke aanpak van radicalisering, lag er al snel uit - het woord ‘vriendjespolitiek’ is zelfs gevallen.

De onrust werd aangewakkerd door geluiden dat ook Van der Laan zelf al te zeer voer op het kompas van één antiradicaliseringsdeskundige, de Ier David Kenning. Die benadrukt dat jihadisme vaak weinig met de islam te maken heeft, maar meer met ‘adolescentenoplossingen voor een adolescentenbrein’.

Is de veiligheid van Amsterdammers onnodig in gevaar geweest? Nee, zegt Van der Laan

Als klap op de vuurpijl werd bekend dat Amsterdam ook Bilal L. had ingezet voor zijn deradicaliseringsaanpak. L. is ooit veroordeeld voor zijn aandeel in de jihadistische Hofstadgroep, is na zijn vrijlating gederadicaliseerd en zou daarom bij uitstek geschikt zijn om jongeren te behoeden voor fouten die hij zelf gemaakt heeft. L. verdween begin 2015 van de radar en er zijn twijfels gerezen over de vraag hoe betrouwbaar hij is.

Signalen Is de veiligheid van Amsterdammers onnodig in gevaar geweest? Nee, zei Van der Laan. Signalen over radicalisering zijn steeds serieus opgepakt. Maar de betrokken afdeling heeft ‘te losjes, te ongecontroleerd en te improviserend’ gewerkt. Daardoor heeft de gemeente ‘onnodig kostbaar vertrouwen verspeeld’. Nee, zei Van der Laan, hij vaart echt niet alleen op het kompas van Kenning - al deed de afdeling radicalisering dat misschien wel. Van de inzet van Bilal L. was de raad trouwens al lang geleden op de hoogte gesteld. “Je moet soms risico’s nemen”, zei de burgemeester er vanavond over. Maar intussen is besloten dat voortaan geen mensen worden ingezet die zelf een radicaliseringsproces achter de rug hebben. Een ‘taskforce’ gaat de afdeling nu onder de loep nemen. Maar aan de hoekstenen van het beleid hoeft niet gemorreld te worden, vindt Van der Laan - en de raad sprak hem niet tegen. Die aanpak steunt onder meer op honderdvijftig ‘sleutelfiguren’ die als ogen en oren in de stad fungeren en op het intensief begeleiden van mensen met jihadistisch gedachtegoed; daarvan zijn er nu 49 in beeld. Lees ook: Gemeenten laks in aanpak radicalisering

