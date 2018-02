Amper slaap en chips als maaltijd eist zo z’n tol van een journalist op de Spelen

Fotografen en verslaggevers zijn vaak tot diep in de nacht aan het werk. Op sommige dagen wordt de deur van de schaatshal pas rond twee uur 's nachts dichtgetrokken.

In het mediadorp slapen de meesten niet meer dan vijf uur per nacht. Met korte dutjes overdag wordt het gebrek aan slaap ingehaald. Aziaten hebben daar een groot talent voor. Je ziet ze op de gekste plekken slapen.

Maaltijden schieten er vaak bij in. Een collega twitterde over zijn vrees dat hij tegen het eind van de Spelen voor zeventig procent uit koffie en voor dertig procent uit Pringles zou bestaan. Een zak chips troost de knorrende maag laat op de avond. Daarna volgt soms nog een vette hap. Om met een opgeblazen gevoel in bed te kruipen en enkele uren daarna alweer aan het ontbijt te verschijnen. Het avontuur maakt alles goed. De Spelen zijn fantastisch.

Iedereen neemt sportkleding mee. Niemand sport. Behalve Erben Wennemars dan. Hij botste met zijn fiets in Gangneung op een auto en zat de volgende dag met twintig hechtingen, maar zo fris als een hoentje, aan tafel bij de NOS.

Zwaar bewapende militairen

De olympische kwaaltjes vallen in het niet bij het lot van een 55-jarige vertaler uit Japan. De man werd zaterdag dood aangetroffen in zijn kamer in het mediadorp. De avond ervoor zou hij tijdens het avondeten met collega's hebben geklaagd over pijn op zijn borst.

Na twee olympische weken, de meeste verslaggevers komen een week voor de start aan, zie je vermoeide mensen hun geduld verliezen. Maar de ontploffing van een collega op de Spelen in Rio twee jaar geleden is hier nog niet overtroffen. Nadat vrijwilligers hem op de laatste dag vijf keer de verkeerde kant op hadden gestuurd, banjerde hij dwars door de dranghekken naar de ingang van het stadion. "Schiet me in de rug en bel mijn vrouw", riep hij de zwaar bewapende militairen toe. Hij heeft het overleefd.

