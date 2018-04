Amnesty International: Doodstraf op z'n retour, maar zorgen blijven

Amnesty schrijft dat er ‘een positieve trend te zien is met betrekking tot de afschaffing van de doodstraf’. Volgens officiële cijfers vonden er vorig jaar 993 executies plaats in 23 landen. Dat is een daling van vier procent ten opzichte van 2016, en maar liefst 39 procent minder dan in 2015. Volgens Amnesty International was er in 2015 sprake van een abrupte stijging. Het dalende cijfer zette zich na dat jaar door.

In 2017 daalde het aantal opgelegde doodvonnissen wereldwijd. Volgens het rapport waren Iran, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan samen verantwoordelijk voor 84 procent van alle executies. Ondanks de wereldwijde daling, ziet Amnesty ook 'zorgelijke ontwikkelingen'.

De gepubliceerde cijfers laten niet de gehele werkelijkheid zien. Volgens Amnesty gebeuren duizenden executies namelijk in het geheim, zoals in China. Ook in Wit-Rusland, Noord-Korea en Vietnam zijn de executiecijfers staatsgeheim. De werkelijke wereldwijde doodstrafcijfers liggen dus hoger dan de officiële cijfers.

Duizenden geëxecuteerden China is de absolute koploper in het aantal uitgevoerde executies. Jaarlijks worden naar schatting duizenden mensen geëxecuteerd. "De redenen voor de doodstraf in China lopen uiteen", vertelt Elke Kuiper van Amnesty International. "In China kan je tot de doodstraf veroordeeld worden voor bijvoorbeeld drugsmisdrijven, verkrachting en corruptie." Kuiper ziet een zorgelijke ontwikkeling, namelijk dat de doodstraf steeds vaker wordt uitgevoerd bij minder zware delicten. "Dit is in strijd met internationale wetgeving. Steeds vaker moet de doodstraf een afschrikkend effect hebben, om bijvoorbeeld drugscriminaliteit te verminderen", zegt Kuiper. Dit gebeurt vooral in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Volgens Amnesty werden in China, Iran, Saudi-Arabië en Singapore diverse criminelen voor drugsmisdrijven geëxecuteerd. In Singapore werden acht mensen opgehangen, dubbel zoveel als het jaar daarvoor. In Saudi-Arabië steeg het aantal onthoofdingen voor drugsgerelateerde misdrijven als percentage van het totale aantal executies van 14 procent naar 40 procent. De Verenigde Staten staan voor het tweede jaar op rij niet in de top-5 van het het aantal uitgevoerde executies. Vorig jaar gingen meerdere executies in de VS fout. "De dodelijke injecties waren over datum of werden niet goed aangebracht. Dit zorgde voor vreselijke situaties", vertelt Kuiper. Volgens Amnesty zijn er in de VS verschillende mensen met een verstandelijke beperkingen geëxecuteerd. "En dit is absoluut in strijd met het internationaal recht", zegt Kuiper. De executie van verstandelijk beperkten gebeurde ook in Japan, Pakistan en Singapore.