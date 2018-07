Amerikanen willen direct vredesoverleg met de Taliban

De Amerikaanse president Donald Trump heeft diplomaten opdracht gegeven om te proberen aan vredesoverleg te beginnen met de Taliban. De Verenigde Staten maken hiermee een belangrijke draai in Afghanistan. Want jarenlang stelde Washington zich op het standpunt dat alleen de Afghaanse regering vredesonderhandelingen kon voeren met de Taliban. De Taliban op hun beurt weigerden juist met de regering in Kabul te praten, omdat ze die zien als een marionet van de VS. Zij wilden alleen direct met de Amerikanen praten.

"De VS zijn bereid met de Taliban te praten en de rol te bespreken van de internationale troepen", verklaarde generaal John Nicholson, de Amerikaanse commandant van de Navo-troepen in Afghanistan, gisteren. "We hopen dat de Taliban dit beseffen en dat ze helpen om het vredesproces te bevorderen."

Staakt-het-vuren De leiding van de Taliban had gisteren nog niet gereageerd. Maar de hoop op vrede in Afghanistan is de laatste tijd gegroeid door een staakt-het-vuren van enkele dagen vorige maand bij het einde van de ramadan. Taliban-strijders doken toen op in steden, waar ze regeringsmilitairen omhelsden en gesprekken aanknoopten met burgers. Sommige Afghanen maakten ook selfies met Taliban-strijders. De Afghaanse regering nodigde de Taliban gisteren uit voor een nieuw bestand komende maand tijdens het Offerfeest. "We hebben hoop op een positief antwoord van de Taliban", aldus een woordvoerder. De Amerikaanse generaals beseffen dat Trumps geduld met de zich voortslepende strijd begint op te raken De Amerikaanse president Trump ergert zich aan de al zeventien jaar durende oorlog in Afghanistan, die is ontaard in een patstelling. Voordat hij president werd, verkondigde Trump dat de Amerikanen zich moesten terugtrekken. Na zijn aantreden stuurde hij nog wel met tegenzin enkele duizenden extra militairen, vooral om lokale troepen op te leiden. Ook gaf hij zijn generaals een vrijere hand bij luchtaanvallen, in de hoop de Taliban naar de onderhandelingstafel te dwingen. Maar met dit vredesinitiatief hoopt Trump nu een succesvolle exit mogelijk te maken. De Amerikaanse president lijkt hierbij ook de steun te hebben van zijn generaals. Onder zijn voorganger Barack Obama verzetten hoge militairen zich nog tegen direct vredesoverleg met de Taliban, omdat ze nog dachten dat ze de strijd konden winnen. Maar inmiddels is de overtuiging gegroeid dat veel meer dan de huidige impasse er niet in zit. Bovendien beseffen de generaals dat Trumps geduld met de zich voortslepende interventie echt op begint te raken. De Amerikanen vielen Afghanistan in 2001 binnen en verdreven het Taliban-bewind, omdat het Al-Qaida op zijn grondgebied liet opereren. Nu hebben de VS in Afghanistan nog zo'n 15.000 militairen, die worden bijgestaan door enkele duizenden manschappen van bondgenoten.

