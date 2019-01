Amerikanen en EU scharen zich achter verzet in Venezuela

Guaido kreeg direct daarop steun van regeringen in de regio en daarbuiten. De Amerikaanse regering eist het onmiddellijke aftreden van Maduro en erkende woensdagavond Guaido als de nieuwe interim-president. Ook Canada, Paragua, Peru, Chili en de buurlanden Brazilië en Colombia hebben de kant gekozen van de parlementsvoorzitter.

Maduro noemde de demonstraties tegen zijn regering een ‘couppoging’ van de oppositie, en wees Amerika aan als aanstichter

De Amerikaanse president waarschuwde de socialistische president Maduro geen geweld te gebruiken. Op een vraag van een journalist of Amerika militaire actie overweegt, antwoordde Trump: “Wij overwegen niets, maar alle opties staan op tafel.” Trump noemde de regering van Maduro ‘illegitiem’, nadat eerder de Amerikaanse vicepresident Mike Pence Maduro een ‘usurpator’ noemde. Pence beloofde de demonstranten te zullen blijven steunen.

Ook de Europese Unie steunt Guaido. EU-buitenlandchef Federica Mogherini roept Venezuela op naar de stem van het volk te luisteren en te komen tot ‘vrije en geloofwaardige verkiezingen’’. “De bevolking van Venezuela heeft massaal opgeroepen tot democratie en de mogelijkheid om vrijelijk hun eigen lot te bepalen. Deze stemmen kunnen niet worden genegeerd’’, aldus Mogherini in een verklaring.

Daarnaast veroordeelt Mogherini het gebruik van geweld door de veiligheidsdiensten. ,,Het volk van Venezuela heeft het recht om vreedzaam te betogen, om vrij zijn leiders te kiezen en over zijn toekomst te beslissen. De burgerrechten, vrijheden en veiligheid van alle leden van het parlement, inclusief van voorzitter Juan Guaido, moeten in acht worden genomen en volledig worden gerespecteerd.’’

Oppositieleider Juan Guaido heeft zichzelf tot interim-president uitgeroepen. © EPA

Maduro liet woensdagavond van zich horen vanuit het presidentieel ­paleis, waar zijn aanhangers waren samengekomen. Hij noemde de demonstraties tegen zijn regering een ‘couppoging’ van de oppositie, en wees Amerika aan als aanstichter. Hij kondigde aan alle banden met de ‘imperialistische Amerikaanse regering’ te zullen verbreken, en gaf Amerikaanse diplomaten 72 uur de tijd om het land te verlaten. Maduro sprak in zijn toespraak over de Amerikaanse rol tijdens de Koude Oorlog bij de omverwerping van linkse regeringen in Latijns-Amerika. Hij riep het leger op tot eenheid en om discipline te betrachten. Het leger is cruciaal, want als dat uiteen valt of de kant van de oppositie kiest, dan is het politiek gedaan met Maduro.

Mexico weigert de oppositie te steunen. Anders dan bijvoorbeeld Brazilië, Colombia en Chili, wordt Mexico niet geregeerd door een rechtse leider. De linkse Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador wil geen ­interventionistische buitenland­politiek bedrijven. Ook Bolivia blijft ­Maduro steunen. “Onze solidariteit gaat uit naar het Venezolaanse volk en onze broeder Nicolas Maduro”, schreef de linkse president Evo ­Morales op Twitter.

