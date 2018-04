Amerikanen en Engelsen wijzen naar hackend Rusland

Amerika en Groot-Brittannië beschuldigen Rusland van cyberaanvallen op hun overheids- en bedrijfssystemen. De twee landen zeggen dat Moskou malware op internetrouters heeft geplaatst, waarvandaan het vervolgens cyberaanvallen kan uitvoeren. De hackers zouden de routers van Cisco, die computernetwerken met elkaar verbinden, hebben aangevallen. “Als je de router beheert, controleer je al het verkeer en kun je de identiteit en wachtwoorden achterhalen en in feite al het verkeer monitoren”, aldus Rob Joyce, de coördinator cyberveiligheid van het Witte Huis.

De beschuldigingen werden verder niet onderbouwd. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, ontkende alles en verzocht Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om met bewijzen te komen.

De be­schul­di­gin­gen richting Rusland snijden geen hout tenzij er een andere (politieke) agenda achter zit Jake Williams, cyberveiligheidsexpert

Het is niet bekend waarom de Amerikanen en Britten juist nu met de aantijgingen komen. “De beschuldigingen richting Rusland snijden geen hout tenzij er een andere (politieke) agenda achter zit”, zei cyberveiligheidsexpert Jake Williams tegen persbureau AP. Hij begreep niet waarom de waarschuwing nu komt, terwijl het bekend is dat de Russen al langer cyberinfiltraties ondernemen.

Een woordvoerder van het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC in Den Haag zegt dat zij vorige week voor dezelfde kwetsbaarheden hebben gewaarschuwd als de Amerikanen en Britten nu doen. Wat wel nieuw is, is dat de Amerikanen en Britten gezamenlijk zo nadrukkelijk naar Rusland wijzen. Dat doet het NCSC niet.

Sowieso is dat niet aan de NCSC, maar aan de geheime diensten, dan wel buitenlandse zaken, aldus de woordvoerder. Maar met zekerheid zeggen wie er achter een digitale aanval zit is bijzonder lastig. Zo’n uitspraak zou volledig gebaseerd moeten zijn op informatie die de Nederlandse autoriteiten zelf in handen hebben.

Overigens noemde de AIVD Rusland in het laatste jaarverslag ook al expliciet als land dat zich roert in het digitale domein: “Met name Rusland is zeer bedreven in het heimelijk digitaal beïnvloeden van (politieke) besluitvormingsprocessen, beeldvorming en publieke opinie in andere landen. De afgelopen jaren vormen beïnvloedingsoperaties een steeds belangrijker onderdeel van de Russische buitenlandpolitiek.”

Meer dan dertig Amerikaanse technologiebedrijven, waaronder Microsoft en Facebook, maakten gisteren bekend dat zij zich afzijdig wensen te houden bij een mogelijk cyberconflict tussen overheden, en zeiden dat ze geen enkele regering zullen bijstaan in het uitvoeren van een digitale aanval.