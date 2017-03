Amerikanen boos om 'racistische' Wilders-tweet van politicus

King reageerde op een tweet over de Turkije-rellen in Rotterdam waarin stond: 'Wilders heeft over tien jaar gelijk.' De politicus is een fel tegenstander van het toekennen van het Amerikaans staatsburgerschap door geboorte. Alle baby's die in Amerika worden geboren krijgen momenteel de Amerikaanse nationaliteit, ook als hun ouders illegaal in het land verblijven. In zijn tweet verwijst King blijkbaar naar de geboorte van kinderen van 'anderen'.



De tweet van King werd vervolgens weer geretweet door voormalig voorman van de Ku Klux Klan, David Duke. Die schreef op Twitter: 'Moge God Steve King zegenen.' Maar de meeste van de duizenden reacties waren negatief. Onder anderen Chelsea Clinton, dochter van Bill en Hillary Clinton reageerde. Ze noemde Kings tweet pijnlijk. 'Het congreslid ziet duidelijk niet alle kinderen als onze kinderen. Pijnlijk en ironisch, zeker op deze Joodse feestdag Purim.'

'Culturele zelfmoord' Volgens The Washington Post staat Afgevaardigde King bekend om zijn 'bijna openlijk racistische' opmerkingen over immigratie en bevolkingssamenstelling. De krant schrijft dat King met zijn tweet over Wilders over de schreef is gegaan, omdat de politicus ras en nationaliteit over één kam scheert. Eerder zei hij al dat blanken meer hadden bijgedragen aan de beschaving dan welke andere 'subgroep' dan ook. Eerder verwees King al naar Wilders toen hij twitterde: 'Er moet een einde komen aan culturele zelfmoord ten gevolge van demografische verschuivingen.'

