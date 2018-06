Amerikaanse vliegtuigpassagier eist stroopwafel

United vindt het tijd voor een ander koekje bij het ontbijt: de Maple Wafers. Een koekje van Amerikaanse makelij, gevuld met ahornsiroop van de Amerikaanse esdoorn. Volgens United combineert deze lokale stroopwafel een ‘rijke botersmaak met een vleugje esdoorn, een knapperige structuur en precies de juiste snuf zout’. Precies waar Amerikanen van houden, zo dacht United. Maar de vliegtuigmaatschappij had het mis. Passagiers zijn woedend.

“Geef onze stroopwafel terug!”, twittert een reiziger. “Dat is het beste van de hele vlucht! Vanwege die stroopwafel neem ik altijd een ochtendvlucht!”, zegt iemand. “Niemand zit te wachten op die nieuwe wafel!”, twittert een ander. Met de hashtag #SafeStroopwafels hoopt een andere reiziger United tot inkeer te brengen.

De populaire stroopwafel komt uit de Nederlandse Daelmans-bakkerij in Noord-Brabant. Sinds 1904 bakt de familie Daelmans vanuit Nieuwkuijk allerlei lekkernijen. Jeroen Daelmans is vierde generatie koekenbakker en runt het bedrijf samen met zijn neef. Hij vindt het ‘hartstikke mooi’ dat de Amerikaanse passagier zijn stroopwafel zo waardeert. Veel Amerikanen aten aan boord bij United voor het eerst een stroopwafel, zegt Daelmans.

Natuurlijk vindt hij het jammer dat United zijn koekjes uit het assortiment haalt. Maar Daelmans heeft goede hoop dat de stroopwafel over een tijdje weer aan boord wordt uitgedeeld. Voor de passagiers die daar al naar uitkijken heeft hij vast een tip: de stroopwafel is op zijn best als je de koek even bovenop de koffie legt. De vulling wordt dan zacht, wat de 'stroop' echt een beleving maakt.