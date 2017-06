Amerikaanse student die vastzat in Noord-Korea overleden

Hij lag in coma en werd verpleegd in de stad Cincinnati.

De familie deelde maandag mee dat de jongen is bezweken aan hersenletsel dat Otto opliep tijdens zijn detentie in Noord-Korea. Zijn vader zei al direct na de vrijlating op 13 juni dat zijn zoon ernstig door de Noord-Koreanen was mishandeld. Hij leed aan hesenletsel door marteling, zei hij. Pyongyang hield echter vol dat Warmbier aan botulisme leed en de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.

"Helaas betekende de afschuwelijke en martelende mishandeling die onze zoon verduurde van de hand van de Noord-Koreanen dat er geen andere uitkomst mogelijk was dan de trieste slotsom die we vandaag hebben ervaren", lieten Otto Warmbier's ouders weten in een verklaring.

De student uit Virginia was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid wegens een poging een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il te stelen.

