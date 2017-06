Amerikaanse staten sterk verdeeld over aanpakken Venezuela

In een gezamenlijk voorstel uitte een aantal landen, waaronder Mexico en de Verenigde Staten, hun ongenoegen over de rol die regering van Nicolas Maduro speelt in de nu al twee maanden aanslepende protesten. Ze roepen op om onmiddellijk een einde te maken aan het geweld en vroegen om de mensenrechten te respecteren. Ook politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten.

Maar niet alle leden zijn daarover gelijkgestemd. Meer dan een derde van de Amerikaanse landen schaarde zich niet achter het voorstel. Vooral landen met soortgelijke linkse regimes, zoals Nicaragua en Bolivia, en Caribische landen die welvaren bij de goedkope olie uit Venezuela, blokkeerden een overeenkomst.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson, die op enkele honderden meters van de bijeenkomst kantoor houdt, stuurde ondersecretaris Thomas Shannon naar de OAS-top. Die klonk, ondanks het kritische voorstel en een al jarenlange moeilijke relatie met Venezuela, opvallend mild voor het regime van Maduro. Hij verzocht Venezuela om in de OAS te blijven en verdedigde het recht van de VS om de crisis te proberen oplossen. “Wij geloven dat de internationale gemeenschap kan helpen om het vertrouwen in de politieke hoofdrolspelers te herstellen en de spanningen in het land kan doen afnemen,” zei Shannon. President Trump klonk twee weken geleden nog een stuk minder gematigd toen hij de situatie en Venezuela ‘’een schande voor de mensheid noemde”.

Venezuela kwam zelf niet opdagen op de bijeenkomst. Het land liet eerder weten dat het zich zou terugtrekken uit de OAS als er een speciale conferentie wordt gehouden over de situatie in het land. President Maduro vindt niet dat de andere landen uit de regio het recht hebben om zich met de situatie te bemoeien. Zijn regering is dan ook heel blij dat er in Washington geen overeenkomst uit de bus kwam.

Het was gisteren twee maanden geleden toen Maduro aan het hooggerechtshof de opdracht gaf om het parlement te laten ontbinden. Zo wilde hij de oppositie, die daar een meerderheid heeft, monddood maken. Dat werd door felle kritiek uit binnen- en buitenland teruggedraaid, maar toch besloten tegenstanders om massaal de straat op te gaan.

Ondertussen zijn er al 60 mensen om het leven gekomen in de bijna dagelijkse confrontaties tussen demonstranten en ordediensten.

