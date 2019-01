Amerikaanse staalindustrie leeft op door Trumps importheffingen

De meningen over president Trump zijn, om een eufemisme te gebruiken, verdeeld. In de Amerikaanse industrie is dat niet anders. Bestuurders van staalbedrijven zijn enthousiast over ‘The Donald’, omdat hij importheffingen invoerde op staal en aluminium uit het buitenland. Om dezelfde reden zijn bazen van grote staalverbruikers, zoals de auto-industrie, veel minder te spreken over de president.

De Amerikaanse staalindustrie lijkt inderdaad gebaat te zijn bij de importheffingen die sinds het voorjaar van 2018 gelden voor staal uit (onder meer) China en Zuid-Korea en sinds 1 juni voor staal uit de Europese Unie en Canada. De productie van Amerikaanse staalfabrieken is in 2018 flink omhooggegaan en hun winsten zijn dat ook.

Topmannen van autoconcerns deden hun beklag. Een Toyota is gemiddeld 600 dollar duurder geworden

Firma’s als US Steel en Nucor hebben forse investeringen aangekondigd in nieuwe of bestaande fabrieken en de werkgelegenheid in de sector is gestegen. Sinds Trump aan de macht kwam, nu twee jaar geleden, zijn er in de staalindustrie 11.700 banen bij­gekomen, berichtte CNN onlangs op basis van cijfers van het Bureau for Labour Statistics. Dat is een groei van 8 procent.

Natuurlijk is dat alles niet alleen toe te schrijven aan Trumps heffingen. De Amerikaanse economie groeit hard, de vraag naar staal dus ook. De staalfabrikanten hebben geprofiteerd van Trumps belastingverlaging voor bedrijven, wat hun winst ten goede is gekomen. Dat de heffingen (van 25 procent) effect hebben, blijkt vooral uit de import van staal. Ondanks de stijgende vraag naar staal in de VS daalden de importen in een jaar tijd met meer dan 10 procent, zo blijkt uit gegevens van het American Iron and Steel Institute.

Duurder Veel minder enthousiast zijn de afnemers van staal over de heffingen. Bij de jaarlijkse autoshow in Detroit deden diverse topmannen van autoconcerns deze week hun beklag en riepen Trump op de handelsconflicten te ­beëindigen. Een auto van FiatChrysler is 135 tot 160 dollar duurder geworden door de heffingen, zei de baas van het Amerikaans-Ita­liaanse concern. Een Toyota is gemiddeld 600 dollar duurder geworden, aldus een hoge medewerker van het bedrijf, die zei dat 96 procent van het staal dat Toyota in de VS verbruikt Amerikaans staal is. General Motors gaf onlangs een winstwaarschuwing af vanwege de heffingen. Caterpillar, fabrikant van zware machines voor de weg-, water- en mijnbouw, becijferde de extra kosten voor de heffingen in 2018 op 200 miljoen dollar en Whirlpool verhoogde de prijzen voor wasmachines en vaatwassers vanwege de heffingen. De prijsverhogingen zijn deels indirect aan Trumps heffingen toe te schrijven. Toen deze werden aangekondigd, verhoogden diverse Amerikaanse staalbedrijven hun prijzen in de wetenschap dat zij minder te duchten hadden van concurrentie.

Tijdelijk voordeeltje Hoe zal de balans nu uitslaan? De staalprijzen zijn inmiddels weer gedaald. Als de heffingen worden afgeschaft, heeft de Amerikaanse staalindustrie niet meer dan een tijdelijk voordeeltje gehad. Blijven ze wel, dan kunnen zij nog een tijdlang profiteren. Maar dan zullen ook de nadelen duidelijker naar voren komen. Bedrijven die de hogere staalprijzen, in tegenstelling tot Toyota en Whirlpool, nog niet in hun prijzen hebben doorberekend, zullen dat ongetwijfeld gaan doen. Dan zal de Amerikaanse consument de heffingen ook in zijn portemonnee voelen, voor zover dat al niet het geval is. Beleggers zijn er in elk geval niet gerust op. Ondanks de gestegen winsten daalden de koersen van staalbedrijven vorig jaar – en fors ook. Intussen blijft Trump de staal­sector een warm hart toegedragen. Onlangs suggereerde hij dat de omstreden muur die hij wil bouwen op de grens met Mexico van staal kan worden gemaakt. Dat idee viel natuurlijk in goede aarde bij Thomas Gibson, de voorzitter van het American Iron and Steel Institute. “Staal is een ruim beschikbaar, innovatief materiaal dat zich leent voor creatieve ontwerpoplossingen zoals een stalen muur”, liet hij weten.

