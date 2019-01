Amerikaanse shutdown is (voorlopig) voorbij

President Donald Trump en het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben, sloten gisteravond een overeenkomst die geldt voor de komende drie weken. In die tijd zou een definitief akkoord bereikt moeten worden.

Trump maakte de deal vrijdagavond bekend. “Ik ben heel trots”, liet hij weten. Een commissie met zowel Republikeinse als Democratische afgevaardigden gaat zich nu buigen over de veiligheid aan de Amerikaanse grenzen. De shutdown was het gevolg van onenigheid over de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Trump wil daarvoor miljarden vrijmaken in de begroting, de Democraten willen dat absoluut niet. Dit meningsverschil lijkt nog altijd niet opgelost en Trump tekende bovendien aan dat een nieuwe shutdown mogelijk is als een definitief akkoord uitblijft.

Voor de jaarlijkse State of the Union-toespraak van de Amerikaanse president wordt een nieuwe datum gezocht zodra de overheidsloketten zijn heropend. Dat heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi gezegd nadat Donald Trump de deal over het drie weken opschorten van de shutdown bekend had gemaakt.

Trump zou zijn ‘troonrede’ op 29 januari houden maar moest met tegenzin accepteren dat Pelosi daarvoor geen toestemming wilde geven zolang de crisis over de staatsfinanciering niet voorbij was. De president weigerde voor Kerst een begrotingsvoorstel te ratificeren omdat daarin de 5,7 miljard dollar ontbrak die hij wilde voor een grensmuur in het zuiden van de VS.

Gevolg was dat 800.000 ambtenaren werkloos thuis kwamen te zitten of in functie moesten blijven zonder te worden betaald. De gedeeltelijke sluiting van de overheidsdiensten eindigde pas na 35 dagen, ook al is er nog steeds geen geld beschikbaar gesteld voor de muur. ,,Wanneer die diensten weer open zijn, gaan we praten over een datum die wederzijds aanvaardbaar is’', aldus Pelosi.

Vluchten stilgelegd Het nu gesloten akkoord geeft in ieder geval even lucht. Zeker voor de vele ambtenaren van overheidsdiensten die nu al weken geen salaris meer krijgen. Dat begon op veel plaatsen gevolgen te hebben die ook andere Amerikanen troffen. Zo bleek gisteren dat het vliegverkeer in de problemen begon te komen. Vanochtend werden vluchten naar vliegveld LaGuardia in New York tijdelijk stilgelegd. Zoveel luchtverkeersleiders hadden zich ziek gemeld dat een zorgvuldige afhandeling van het vliegverkeer niet meer verzekerd was. Door de shutdown van een deel van de overheid, die nu al 35 dagen duurt, krijgen veel ambtenaren geen salaris meer. Velen van hen melden zich daarom ziek. LaGuardia ging in de loop van de ochtend weer open, maar wel met een aangepast rooster. Dat zorgde voor vertragingen van ongeveer anderhalf uur voor inkomende vluchten. Het vliegveld in het stadsdeel Queens is met circa dertig miljoen niet het grootste van New York, maar het is wel belangrijk voor regionale vluchten naar andere steden aan de Oostkust en naar Canada. Ook Newark International in New Jersey, bij New York, en Philadelphia International werden getroffen door vertragingen.

