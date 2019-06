Amerikaanse scholieren uit kansarme milieus krijgen bonuspunten voor hun eindexamen

Hoe krijg je de universiteit van je dromen zo ver je aan te nemen? Duizenden Amerikaanse scholieren gaan er het komende half jaar alles aan doen: zo hoog mogelijke eindcijfers halen, een indrukwekkend persoonlijk opstel schrijven en een landelijke toets afleggen.

Op papier heeft iedereen zo een eerlijke kans. De praktijk is anders. Voor kinderen van rijke, blanke ouders staan de deuren naar het hoger onderwijs veel wijder open. Hun cijfers zijn hoger, hun toetsresultaten beter dan die van latino of Afro-Amerikaanse kinderen.

De SAT, een van de twee landelijk bekende toetsen, gaat proberen hun kansen meer gelijk te maken. Vanaf komende herfst krijgen scholieren die het in het leven kennelijk tegenzit extra punten. Naast de maximaal te verdienen 1600 punten voor de gewone opgaven kunnen dat er 100 zijn. Die krijg je allemaal als je ouders arm zijn, laag opgeleid, geen Engels spreken en gescheiden zijn. En als de mensen in de wijk waar je woont ook nog gemiddeld weinig verdienen, de waarde van huizen laag is en de misdaadcijfers hoog. En als je school van slechte kwaliteit is.

Volgens het College Board, de organisatie die de SAT-toets op de markt brengt, kunnen universiteiten zo leerlingen eruit pikken die redelijke resultaten haalden ondanks tegenwerkende factoren. En die dus eigenlijk heel veelbelovend zijn.

Kritiek

Het is hoog tijd voor zo'n correctie, schrijft Richard Kahlenberg van de denktank Century Foundation in The Atlantic. Hij hielp mee het systeem te ontwikkelen. “De meest kansarme studenten halen gemiddeld maar liefst 784 SAT-punten minder dan de meest kansrijke”, schrijft hij.

Maar na de aankondiging kwam er veel kritiek. Alleen de universiteiten krijgen de nieuwe ‘kansarmheidsscore’ te zien, de scholieren en hun ouders niet. Het is niet duidelijk hoe het College Board al die factoren weegt. De score zou er ook behoorlijk naast kunnen zitten. Neem een scholier die met zijn rijke ouders net naar een arme wijk is verhuisd, omdat die opeens helemaal in is. Kansarm is hij of zij niet, en toch levert die ‘slechte’ wijk veel extra punten op.

Maar een van de grootste lacunes is er bewust door het College Board in gelaten: of de scholier wit is of zwart, latino of Aziaat maakt geen verschil. Terwijl dat toch echt een zelfstandige factor is, schrijven onderwijsdeskundigen Ivory A. Toldson van de Howard Universiteit and Donna Y. Ford van de Vanderbilt Universiteit in het onderwijsblad Diverse. "Zwarte studenten, en zwarte jongens helemaal, worden in veel hogere aantallen tijdelijk van school gestuurd dan andere groepen. Racisme van docenten is daarbij de centrale factor. Wie niet op school is, kan niets leren. Daar gaan je cijfers en toetsscores van omlaag."