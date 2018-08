Amerikaanse sancties maken Iran tot paria op de wereldmarkt

De wereld wordt een stuk kleiner voor Iran. De auto-industrie en de goud- en metalenhandel van het land zijn vanaf morgen afgesneden van de internationale markt. Ook mag de Iraanse overheid niet langer dollars aankopen. De Amerikaanse sancties die in mei waren aangekondigd toen de VS uit de Irandeal stapten, treden morgen in werking.

Handelaren kunnen hun Perzische tapijten of pistachenootjes niet langer naar de VS exporteren. Ook mag Iran geen software meer aanschaffen voor industriële doeleinden of in staal, aluminium of steenkolen handelen. Op 5 november wacht Iran een nog hardere dreun. Dan wordt de levensader doorgeknipt met een verbod op de olie-export. Verder mogen internationale financiële instellingen vanaf die dag geen zaken doen met de Iraanse centrale bank.

Nederland en de EU accepteren niet dat de Amerikaanse sancties ook Europese bedrijven raken

Nog gauw vijf vliegtuigen Ook vliegtuigen staan op de lijst verboden die vandaag is ingegaan. Zondag arriveerden nog gauw vijf nieuwe commerciële vliegtuigen in Teheran, meldt een Iraans persbureau. Iran Air had vorig jaar twintig van dit soort toestellen voor regionale vluchten besteld bij producent ATR, een samenwerking van het Europese Airbus en de Italiaanse producent Leonardo. Dertien zijn er nu binnen. ATR mag dan een Europees bedrijf zijn, bij de verdere leveringen spelen de Amerikaanse sancties een cruciale rol. Ook niet-Amerikaanse personen en bedrijven is het verboden om goederen van Amerikaanse oorsprong uit te voeren naar Iran. Daarvan is al sprake bij goederen die voor meer dan 10 procent bestaan uit Amerikaanse onderdelen, software of technologie. Zoals deze vliegtuigen. Vlak voordat de Amerikaanse sancties ingingen, heeft Iran zondag vijf nieuwe vliegtuigen ontvangen van de Europese leverancier ATR. © AP Ook zijn betalingen in dollars van en naar Iran verboden. Europese banken en verzekeraars waren al terughoudend met het faciliteren van transacties met Iran om niet te worden beschuldigd van witwassen, corruptie en financiering van terrorisme. Nederland en de EU accepteren niet dat de Amerikaanse sancties ook Europese bedrijven raken. Daarom wil Brussel de gevolgen van de Amerikaanse sancties voor EU-bedrijven en banken met een aangepaste wet beperken.

Problematisch Voor ondernemers is het hoe dan ook lastig dat de VS en de EU andere regels hanteren met betrekking tot Iran. ‘Transacties die op grond van Europese wetgeving zijn toegestaan, kunnen problematisch zijn op grond van Amerikaanse wetgeving. U dient hier uw eigen afweging te maken’, schreef het ministerie van buitenlandse zaken aan ondernemers in het ‘Handboek Iran’ dat in juni verscheen. Bedrijven die zakendoen met bedrijven of personen op de Amerikaanse sanctielijst riskeren zelf op die lijst te belanden, schrijft het ministerie. De Amerikaanse autoriteiten behouden zich het recht voor financiële tegoeden van buitenlandse bedrijven en personen te bevriezen, beslag te leggen op eigendommen en over te gaan tot rechtsvervolging. In de praktijk zullen veel bedrijven dat risico niet willen lopen en afzien van nieuwe investeringen in Iran. Sinds de Iran-deal in 2015 werd ondertekend, groeide de Nederlandse handel met Iran flink. De Nederlandse export verdubbelde naar 1 miljard euro in 2017, met machines en vervoermaterieel als grootste post. Nederland haalde vorig jaar voor 600 miljoen euro aan goederen uit Iran.

Protesten De Iraanse bevolking heeft veel te lijden onder de val die de munt heeft doorgemaakt en regelmatig zijn er protesten op straat. De gouverneur van de Iraanse centrale bank sprak gisteren van een economische oorlog. Dat Iran juist nu de wisselkantoren heropent en na maanden de handel in buitenlandse valuta toestaat, toont volgens deze Abdolnasser Hemmati de kracht van de Iraanse overheid. Iran vertrouwt ook op steun van China, dat niks moet hebben van de Amerikaanse sancties. De Irandeal werd ondertekend door de VS, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Rusland, China en Iran. Afgesproken werd dat Iran de nucleaire activiteiten afbouwt in ruil voor sanctieverlichting. Omdat er geen afspraken zijn gemaakt over het Iraanse raketprogramma, de rol van het land in regionale conflicten en de binnenlandse mensenrechtensituatie, vindt Trump het een slecht akkoord. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo, zei zondag dat de sancties van kracht blijven totdat het Iraanse regime radicaal van koers verandert.

