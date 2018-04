Amerikaanse sancties doen de Russische roebel duikelen

Voor de tweede dag op rij leed de Russische roebel forse verliezen, als reactie op sancties die de Verenigde Staten vrijdag hadden aangekondigd tegen een groep regeringsfunctionarissen en oligarchen in het land. De munt staat op zijn laagste punt ten opzichte van de euro sinds begin 2016. De autoriteiten zeggen alles in het werk te stellen om de gevolgen te beperken, maar specifieke maatregelen zijn tot nog toe uitgebleven.

Maandag leverde de roebel al flink in en het verlies zette gisteren door, ondanks hogere olieprijzen die de Russische munt doorgaans stutten. De verliezen op de aandelenbeurs in Moskou van maandag werden juist weer wat goedgemaakt, althans, gemeten in roebel. Gemeten in dollars verloor de beurs opnieuw licht, na de koersval van 7 procent een dag eerder.

Emotionele reactie Moskou deed de turbulentie op de financiële markten af als een emotionele reactie, waar geen economische verklaring voor zou zijn. Elvira Nabiullina, president van de Russische centrale bank, zei dat de economie stabiel genoeg is. Ook minister van financiën Siloeanov zei geen noodzaak te zien voor directe ingrepen. Analisten vragen zich af wat het werkelijke doel is van de Amerikaanse sancties De sussende woorden verhullen de onverwacht harde impact van de Amerikaanse sancties op de Russische economie. Die was net weer enigszins opgekrabbeld na de vorige klap in 2014, toen het Westen eveneens sancties instelde als straf voor de annexatie van de Krim. De Russische economie groeide het afgelopen jaar weer licht, met 1,5 procent, en lag op koers voor 2 procent groei dit jaar. Het is de vraag of dat nog wordt gehaald. Veel van de bedrijven waartegen sancties zijn ingesteld zijn per direct afgesloten van toegang tot de Amerikaanse markt, en van financiering vanuit het Westen. Het hardst geraakt lijkt Rusal, één van de grootste aluminiumproducenten van de wereld en in handen van de miljardair Oleg Deripaska, die op de sanctielijst is geplaatst. Rusal is nu in acute betalingsproblemen. Bedrijven als Rusal hebben op hun beurt grote bedragen geleend bij Russische banken, zoals Sberbank of VTB Bank. Die laatste wordt geleid door Andrey Kostin, eveneens op de sanctielijst, net als Aleksej Miller, de baas van energiebedrijf Gazprom. De banken dreigen forse verliezen te lijden doordat de bedrijven hun leningen niet terug kunnen betalen. Hulp uit het Kremlin lijkt daarom onafwendbaar.