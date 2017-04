Amerikaanse politie: schutter doodde drie slachtoffers omdat ze blank waren

De politie slaagde erin de 39-jarige schutter te arresteren, die op het moment dat agenten hem naar de grond werkten 'Allahu Akhbar' riep. Volgens de politie gaat het echter niet om een terroristische actie.



De man schoot een persoon dood in een vrachtwagen, een tweede slachtoffer werd op straat neergeschoten. De derde kwam om het leven bij een parkeergarage vlakbij een katholieke instelling waar vrijwilligerswerk wordt verricht. Alle drie de slachtoffers zijn blanke mannen tussen de 34 en 58 jaar.



Volgens de politiechef van Fresno heeft de dader als bijnaam 'zwarte Jezus' en zou hij meermaals tegen de politie hebben geschreeuwd dat hij witte mensen haat. Berichten van dezelfde strekking plaatste de verdachte al op sociale media. Hij zou een grote afkeer hebben van blanken en autoriteiten.



Verdachte werd gezocht

De verdachte werd al gezocht in verband met een andere dodelijke schietpartij, waarbij vorige week een bewaker in een hotel werd neergeschoten. De politie opende een zoektocht naar de volgens de autoriteiten dakloze man die gewapend en gevaarlijk was. De politie kon nieuwe slachtoffers echter niet voorkomen.



'Wat we nu weten is dat het een willekeurige geweldsdaad is. Alles wijst erop dat de man alleen handelde', aldus de politiechef die vertelde dat er geen link is tussen de dodelijke slachtoffers en de verdachte. De lokale politie heeft de hulp ingeschakeld van de FBI.

