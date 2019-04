Amerikaanse onderminister van Justitie Rod Rosenstein stapt op nu Mueller-rapport is afgerond

Rosensteins vertrek komt niet onverwacht, aangezien Trump al in maart onderminister van Transport Jeffrey Rosen nomineerde om hem te vervangen. Rosenstein stelde zijn aangekondigde vertrek echter uit om Justitieminister William Barr te helpen met het (deels) vrijgeven van het Mueller-rapport, het resultaat van het 22 maanden durende onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Rosenstein blijft nog tot 11 mei op zijn post.

Volgens Amerikaanse media was de positie van Rosenstein al wankel sinds het ontslag van Jeff Sessions als minister van Justitie eind 2018. Rosenstein had het toezicht over het netelige onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Trump wantrouwde Rosenstein sinds hij toezag op het onderzoek.

Na ontvangst van het eindrapport, trokken Rosenstein en Barr echter de conclusie dat er onvoldoende bewijs was om de president aan te vallen.

,,We handhaven de wet zonder angst of begunstigingen, omdat geloofwaardig bewijs niet partijdig is en de waarheid niet wordt bepaald door opiniepeilingen’’, zo schreef Rosenstein in zijn ontslagbrief.

