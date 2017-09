Amerikaanse minister van Volksgezondheid stapt op

Price lag onder vuur nadat bekend was geworden dat hij op kosten van de belastingbetaler tenminste 24 keer een privévliegtuig of militair toestel nam. Kabinetsleden in Amerika vliegen meestal met commerciële vliegtuigmaatschappijen, tenzij er specifieke redenen zijn om een privévliegtuig te nemen. Price is de eerste minister uit het kabinet van Trump die vertrekt, hoewel er al wel meerdere topfunctionarissen het veld moesten ruimen.

Website Politico meldde eerder dat de 62-jarige Price meer dan twee dozijn privévluchten nam op kosten van de belastingbetaler, evenals reizen naar Europa, Afrika en Azië per militair vliegtuig. De inspecteur-generaal van het departement van Price en het Congres startten daarop een onderzoek.

De vluchten, onder meer naar Nashville in Tennessee, waar zijn zoon woont en Price een appartement heeft, zouden in totaal honderdduizenden dollars hebben gekost. Het departement van de inmiddels opgestapte minister verdedigde de reisbeslissingen door te zeggen dat deze gemakkelijker waren dan commerciële vluchten. Price heeft overigens beloofd 52.000 dollar terug te betalen.

Het vertrek van Price kan verdere vragen opwerpen over andere hooggeplaatste ambtenaren die op kosten van de belastingbetaler reizen hebben gemaakt met privévliegtuigen, onder wie de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, de baas van het Amerikaanse milieubeschermingsbureau (EPA) Scott Pruitt en minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke.