Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid vertrekt

Het is onduidelijk of het om een vrijwillig ontslag gaat. ‘Ik wil Nielsen bedanken voor haar bewezen diensten’, twitterde Trump. ‘Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Kevin McAleenan haar taken voorlopig gaat overnemen’, zegt hij in een tweede tweet. ‘Ik heb er vertrouwen in dat hij het geweldig gaat doen!’ McAleenan was tot vandaag commissaris bij de Amerikaanse douane en grensbewakingsdienst.

Nielsen trad toe tot de regering van Trump in januari 2017. Ze was toen nog medewerkster van John Kelly, Trumps eerste minister van Binnenlandse Veiligheid. Toen Kelly benoemd werd tot stafchef, werd Nielsen zijn adjunct. In oktober 2017 werd Nielsen zelf minister van Binnenlandse Veiligheid.

In die functie werd ze het gezicht van de controversiële immigratiepolitiek van Trump. Onder haar werden migranten- en vluchtelingenkinderen van hun ouders gescheiden. Maar het leek al langere tijd niet te boteren tussen Nielsen en Trump. Hoewel verhalen de ronde deden dat de president voortdurend klaagde over haar werk, bleef zij hem wel steeds loyaal.

Vorige maand nog verdedigde ze de noodtoestand die de president liet uitroepen om de grensmuur met Mexico te financieren. Dat was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. Hij gaf onlangs nog aan dat hij een hardere lijn wil volgen wat immigratie betreft.

Volgens het Amerikaanse persbureau AP zou Nielsen gefrustreerd zijn geraakt door de nog altijd groeiende stroom illegale immigranten en zou ze vandaag na een bezoek aan de Mexicaanse grens en een gesprek met Trump de eer aan zichzelf hebben gehouden.