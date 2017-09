Amerikaanse marinier doorstaat als eerste vrouw gruweltraining

De luitenant slaagde afgelopen maandag voor de infanterie-officierstraining in Quantico in de staat Virginia. De vrouw, die heeft gevraagd haar identiteit niet prijs te geven, is meteen bevorderd tot commandant van een peloton van veertig mariniers in Californië.

Generaal Robert Neller, de commandant van het USMC, tweette: ‘Trots op deze officier en haar mede-leiders. Ze gaan zich nu richten op wat belangrijk is: voorbereiden op het aanvoeren van de mariniers in de strijd’.

"Onze mariniers verwachten en verdienen competente en capabele leiders", stelde Neller in een verklaring op de website van het USMC. "Deze geslaagden hebben voldaan aan alle trainingseisen die hen voorbereiden op hun volgende uitdaging: het leiden van infanterie-mariniers, uiteindelijk in gevechtssituaties."

Historisch De prestatie van de vrouwelijke officier is historisch. Nooit eerder slaagde een vrouw erin om de als extreem uitputtend bekend staande gevechtstraining van dertien weken te volbrengen. Lange tijd was dat feitelijk onmogelijk, omdat vrouwen geen deel mochten uitmaken van gevechtseenheden in de Amerikaanse krijgsmacht. Vrouwelijke militairen zijn van onschatbare waarde bij huiszoekingen, in­for­ma­tie­ver­ga­ring en contacten met lokale vrouwen Teresa Fazio, voormalig kapitein USMC Pas in april 2016 veranderde dit. President Obama stelde alle militaire functies open voor vrouwen, ook die in gevechtseenheden. Ongeveer 15 procent van de Amerikaanse militairen in actieve dienst is vrouw. Aan de training die afgelopen juli begon, namen 131 militairen deel, van wie er 88 de eindstreep haalden. Meestal valt bij deze trainingen rond een kwart af, en 10 procent al op de eerste dag. Tijdens de cursus wordt getraind op leiderschapskwaliteiten, infanterievaardigheden en de karakterontwikkeling die nodig is om pelotons in gevechtssituaties te leiden.