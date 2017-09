Amerikaanse machtspolitiek tegen Canada doet Britten vrezen

Europa, de Verenigde Staten en Canada maken al jaren ruzie over staatssteun aan hun vliegtuigindustrie. Waar Europa en de VS vooral naar elkaar blaffen, daar kreeg het kleine keffertje Canada deze week een lelijke knauw van het machtige buurland.

De Amerikaanse aanval begon toen Boeing dit jaar merkte dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines niet bij hen maar bij het Canadese Bombardier zeventig toestellen had besteld. Het betreft de kleinere vliegtuigen voor regionale vluchten. Delta had even overwogen om vliegtuigen van Boeing te kopen, maar deze waren te groot. Bovendien kon Boeing pas in 2020 leveren. Dus werd het Bombardier.

Niet als het aan ons ligt, reageerde Boeing. Volgens de Amerikanen ontvangt Bombardier honderden miljoenen staatssteun. Daardoor zijn de toestellen ‘slechts’ 19 miljoen dollar. Tegen dat soort prijzen kan Boeing niet concurreren. Daarom protesteerde het bij de Amerikaanse Internationale handelscommissie. Deze instelling nam geen halve maatregelen en trok de importtarieven op tot maar liefst 219 procent. De Canadese vliegtuigen kosten daardoor geen 19 miljoen dollar meer, maar 61 miljoen.

Dat is een kordate actie die nogal afwijkt van de Amerikaanse aanpak van het Europese Airbus. Die zaak over vermeende overheidssteun sleept zich al veertien jaar voort bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Maar Europa is dan ook een machtige speler. Zelfs zonder het Verenigd Koninkrijk.

Dat land begint in de Bombardier-zaak te voelen wat het betekent om klein te zijn. In het Noord-Ierse Belfast staat een fabriek van Bombardier waar vierduizend mensen werken. Premier Theresa May heeft er persoonlijk bij president Donald Trump op aangedrongen geen absurde importtarieven in te voeren omdat er anders duizenden banen verdwijnen.

Dreigementen

Maar de Engelse buldog kan blaffen wat hij wil, de brul klinkt steeds meer als die van een Maltezer leeuwtje. De Britse minister van defensie dreigde Boeing geen contracten meer te geven, een dreigement dat ook bij de Canadezen klonk. Indruk lijkt het niet te maken. Net zo min als ‘diepe teleurstelling’ van May.

Dit is nu precies wat het Verenigd koninkrijk te wachten staat na de Brexit, schrijft Simon Tilford, hoofdeconoom van denktank Centre for European Reform deze week in The Guardian. De regering in Londen vertrouwt op een goed handelsakkoord met de VS, maar waar is dat vertrouwen op gebaseerd, vraagt Tilford zich af. Bij dat soort akkoorden is het volgens hem de grootte van de eigen markt die bepaalt hoeveel je er aan verdient. Het Verenigd Koninkrijk is straks klein. Hoe de Amerikanen daarmee omgaan, is volgens de hoofdeconoom te zien aan de manier waarop zij de Canadezen scheren.

Het besluit om de toestellen van Bombardier driemaal zo duur te maken is nog niet definitief. Het gaat om een voorlopig besluit. Als er niets verandert, zal het ministerie van handel de verhoging van de importtarieven in februari 2018 definitief doorvoeren.

Tot die tijd zullen de Britten en Canadezen ‘tot op het hoogste niveau’ alles in het werk stellen om de Amerikanen op andere gedachten te brengen. Canada kreeg deze week al de kans. Zij zaten met de Mexicanen in Ottawa aan tafel om te praten over hoe het nu verder moet met het vrijhandelsverdrag Nafta. President Trump wil er vanaf, de andere twee landen proberen de schade te beperken. De sfeer is er door de Bombardier-zaak niet beter op geworden, zei een Amerikaanse vertegenwoordig. Maar of de ruzie de uitkomst van de gesprekken beïnvloedt, dat kan hij nog niet zeggen.

Blokkeren van import is nu precies een van de gevoelige onderwerpen in de Naftaonderhandelingen. Het handelsakkoord beperkt de mogelijkheden van Canada, VS en Mexico om elkaars producten te weren, zoals nu gebeurt met de Canadese vliegtuigen. De VS willen van die bepaling af. Eigenlijk hebben de Amerikanen die bepaling nooit gewild. Het waren de Canadezen die in de jaren tachtig de ruime importregels doordrukten.