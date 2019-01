Amerikaanse luchtverkeersleiders krijgen pizza uit Canada om het leed te verzachten

Zij willen hun collega’s in het buurland graag een hart onder de riem steken. Die ontvangen momenteel geen salaris vanwege de shutdown. Zo’n kwart van de Amerikaanse overheidsinstellingen is al meer dan drie weken dicht. Dat komt doordat er onenigheid is ontstaan over de wet die de financiering van overheidsinstellingen regelt. President Trump wil dat in die wet ook 5 miljard dollar wordt gereserveerd voor een grensmuur, de Democraten zijn daar tegen. Shutdowns vinden wel vaker plaats, maar niet eerder in de Amerikaanse geschiedenis duurden die zo lang. En daar hebben honderdduizenden ambtenaren last van. Hun kantoren zijn gesloten en hun salarisstrookjes leeg. Veel van hen zitten met onbetaald verlof thuis.

Zorgen over hypotheek Zo niet de luchtverkeersleiders. Zij moeten vanwege de veiligheid wel doorwerken, ook zonder loon. Een stukje margherita kunnen ze dus wel gebruiken, dachten allereerst de Canadese ambtgenoten die vlak bij de grens met Alaska werken. “Zij hebben deze mensen dagelijks aan de telefoon en beschouwen ze als naaste collega’s”, zei Peter Duffy tegen de BBC. Volgens het hoofd van de Canadese vakbond van luchtverkeerscontroleurs moet je in deze sector voortdurend 100 procent scherp zijn, en daarbij kun je zorgen over je hypotheek en onbetaalde rekeningen niet gebruiken. Het gulle gebaar heeft zich inmiddels door het hele land verspreid, zegt Duffy. “Er was zelfs iemand die 500 Canadese dollar heeft gedoneerd om naar zoveel mogelijk plekken waar pizza ‘nodig’ is koeriers te sturen.”

