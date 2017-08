Amerikaanse Iraniër moet Uber jumpstart geven

Dara Khosrowshahi (48) heeft het nodige voor de kiezen gekregen als topman van Expedia. Maar dat was niets vergeleken met de problemen van zijn nieuwe werkgever, tech- en taxibedrijf Uber. Zet ze op een rij en 'succes met je nieuwe baan' klinkt al snel ironisch.

Khosrowshahi stapt over van een winstgevend en groeiend bedrijf naar een dat flink verlies maakt - vorig jaar schreef Uber voor 3 miljard dollar rode cijfers en in de eerste helft van dit jaar voor 1,4 miljard. Er zou een cultuur van seksisme en seksuele intimidatie heersen. Het bestuur is tot op het bot verdeeld, onder meer over de positie van mede-oprichter en bestuurslid Travis Kalanick, die in juni gedwongen terugtrad als topman.

En dat is niet alles. Google's moederbedrijf Alphabet heeft een rechtszaak aangespannen over mogelijk gestolen technologie voor zelfrijdende auto's. Uber is China uitgejaagd door de lokale concurrent Didi. En dan stond het imago toch al onder druk: het bedrijf zou de chauffeurs uitknijpen en zo de reguliere taxibranche oneerlijk beconcurreren.

Zelf begon Expedia ook als disruptor. Rond de eeuwwisseling zette het de reisbranche op z'n kop. In de twaalf jaar waarin Khosrowshahi het bedrijf leidde, moest hij zelf weer de nodige nieuwkomers van zich afslaan, zoals Airbnb. Dat deed hij door in de crisisjaren de techniek achter Expedia te renoveren, en later door de Amerikaanse vakantiehuisjesverhuurder HomeAway te kopen. Vorig jaar had Expedia een omzet van 8,8 miljard dollar, 31 procent meer dan in 2015.

Expedia, dat 150 reiswebsites in zeventig landen heeft, waaronder merken als Trivago en Hotels.com, slaagde erin onder Khosrowshahi's leiding te groeien zonder conflicten met overheden. Zonder dat er misstanden naar buiten kwamen. Geen belastingaffaires of demonstraties in het buitenland van boze brancheorganisaties. Van zo'n geruisloze veroveringstocht, of joyride, zou Uber dromen.

Trump

Net als andere techleiders uit Khosrowshahi zich kritisch over de Amerikaanse president Donald Trump. Na Trumps reactie op de demonstratie in Charlottesville, waarbij een dode viel, vroeg hij zich op Twitter af wanneer de president zich eens presidentieel gaat gedragen. Ook veroordeelde hij in januari het door Trump afgekondigde immigratieverbod voor zes landen.

Kalanick, zijn voorganger bij Uber, kwam juist in opspraak doordat hij in Trumps adviserende raad zat. Het leidde tot een klantenboycot.

De reisbranche had last van de onzekerheid die Trumps inreisverbod creëerde, maar Khosrowshahi's kritiek was ook te verklaren door zijn verleden. Hij werd geboren in Teheran, in een familie met productiebedrijfjes. Tijdens de Iraanse Revolutie waren ze op vakantie in de Verenigde Staten en vanwege de onveiligheid thuis besloten ze te blijven. "We beseften dat we enorm veel geluk hadden dat we in de VS waren", zei hij tegen The Wall Street Journal.

Hij kreeg een paspoort, studeerde techniek en daarna financiën. Ging vervolgens aan de slag bij investeerdersbank Allen & Co, werd de financiele topman van mediabedrijf USA Networks en in 2005 de baas van Expedia. Khosrowshahi laat daar een flink salaris achter: in vijf jaar kon hij 95 miljoen dollar verdienen. Maar als hij Uber er weer bovenop krijgt en er een beursgang komt, wordt hij daar ook niet armer van. Over het arbeidscontract wordt nog onderhandeld.