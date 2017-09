Amerikaanse diplomaten slachtoffer mysterieus 'geluidswapen'

De groep Amerikaanse diplomaten liep op raadselachtige wijze gehoorschade op in de Cubaanse hoofdstad Havana. Volgens Washington zijn er inmiddels al negentien slachtoffers. De Amerikaanse diplomaten klagen over misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies, evenwichtsstoornissen en verslechtering van hun gehoor. Een aantal van hen schijnt inmiddels zelfs een gehoorapparaat nodig te hebben.

De Amerikaanse regering zegt dat zij al maanden probeert te achterhalen wat de oorzaak is van de problemen. Sommigen vermoeden dat de diplomaten heimelijk met behulp van een 'geluidswapen' zijn bestookt met zeer hoge of lage geluidsgolven, die niet hoorbaar zijn maar wel schade veroorzaken. Dat zou in hun woonhuizen zijn gebeurd. Maar voor zover bekend hebben de Amerikanen tot nu toe geen apparatuur gevonden.

Poep Tijdens de Koude Oorlog werden Amerikaanse diplomaten op Cuba geregeld getreiterd door het communistische bewind. Ze werden bijvoorbeeld hinderlijk gevolgd, vonden poep in hun woningen of hun auto's werden beschadigd. Maar dergelijke pesterijen kwamen de laatste jaren niet of nauwelijks nog voor. President Barack Obama herstelde in 2015 de diplomatieke verhouding met Cuba. De regering van de Cubaanse president Raúl Castro ontkent iets van doen te hebben met de geheimzinnige gehoorschade. En ook de VS hebben tot nu toe niet gezegd dat Castro's regime erachter zit. Wel wees Washington in mei twee Cubaanse diplomaten uit, omdat het eiland te weinig zou hebben gedaan om de Amerikanen te beschermen.

T heorieën Bij gebrek aan een heldere verklaring circuleren in de diplomatieke gemeenschap in Havana intussen allerlei theorieën over de opmerkelijke affaire. Zo vermoeden sommigen dat de Cubaanse geheime dienst experimenteert met nieuwe geavanceerde afluisterapparatuur, die onbedoelde neveneffecten zou hebben. Anderen bespeuren achter de duistere 'geluidsaanvallen' de hand van Russische geheim agenten, die de relatie tussen Cuba en de VS zouden willen ondermijnen. Met toestemming van Havana hebben de Amerikanen inmiddels FBI-agenten naar Cuba gevlogen. Volgens een woordvoerder is Washington er op gebrand de waarheid te achterhalen. "Wij nemen deze zaak heel serieus."

