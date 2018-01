Amerikaanse CIA-mol in China ontmaskerd

Jerry Chun Shing Lee (53), een Amerikaanse ex-militair en CIA-agent, werd maandag gearresteerd op vliegveld JFK bij New York. Hij wordt beschuldigd van het in bezit hebben van geheime informatie. Het gaat volgens de Amerikaanse justitie om twee opschrijfboekjes met namen en telefoonnummers van CIA-agenten.

Lees verder na de advertentie

Lee werkte van 1994 tot 2007 voor de geheime dienst. Hij was specialist in het opzetten van operaties en het werven, aansturen en betalen van lokale agenten. Dat gaf hem ook toegang tot de meest geheime informatie.

De voormalige CIA-man kan maximaal tien jaar celstraf krijgen

Volgens voormalige collega’s, anoniem geciteerd door The New York Times verliet hij de CIA omdat hij ontevreden was over het vastlopen van zijn carrière. Hij vestigde zich vervolgens in Hongkong en van daaruit zou hij – zo is de suggestie – Peking hebben geholpen met het oprollen van de Amerikaanse operatie in China. Feit is dat die operatie in de periode 2010-2012 bijna compleet werd ontmanteld door de Chinezen.