Amerikaans vliegdekschip koerste helemaal niet naar Noord-Korea

De aankondiging van de Amerikaanse regering dat het vliegdekschip Carl Vinson met enkele andere marineschepen op weg was naar Noord-Korea droeg vorige week sterk bij aan de oplopende spanning tussen Pyongyang en Washington. Aziatische media brachten het nieuws over het marine-eskader ook met veel tamtam. “We sturen een armada”, aldus president Donald Trump vorig week tegen tv-zender Fox News

In werkelijkheid koerste de Carl Vinson met zijn escorte duizenden kilometers zuidelijker richting de Indische Oceaan, waar het schip het afgelopen weekend deelnam aan een oefening met de Australische marine. Dit bleek onder meer uit een foto die de Amerikaanse marine maandag op internet publiceerde. Daarop is te zien hoe de Carl Vinson door de Straat van Soenda voer, een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra. De Amerikaanse nieuwssite Defense News merkte de foto op en berichtte over de opmerkelijke tegenstrijdigheid.

Inmiddels koerst de nucleair aangedreven Carl Vinson met zijn escorte alsnog naar de wateren rond het Koreaanse schiereiland. De verwachting is dat het marine-eskader daar volgende week zal arriveren.

Bewuste misleiding?

Waarom het Witte Huis vorige week ten onrechte aankondigde dat het schip op weg was naar Noord-Korea is onduidelijk. Het kan bewuste misleiding zijn geweest, om het bewind van Kim Jong-un angst aan te jagen, maar het kan ook een verandering van plan zijn geweest, of gewoon slechte afstemming tussen het Pentagon en het Witte Huis. Volgens een reconstructie van The New York Times ging het inderdaad om miscommunicatie.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence gebruikt momenteel een rondreis door Azië om de druk op het communistische regime in Noord-Korea verder op te voeren. Vandaag zei Pence aan boord van een ander vliegdekschip, dat in een haven in Japan ligt, dat Noord-Korea ‘de gevaarlijkste en urgentste bedreiging is voor de vrede en veiligheid’ in de regio.

De Amerikanen proberen ook China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, over te halen om meer druk op Pyongyang uit te oefenen. Maar de machthebbers in Peking schrikken daar tot nu toe voor terug. De Chinezen zien de gevaren van het atoomprogramma van het paranoïde Noord-Koreaanse regime wel, maar ze kijken ook met argusogen naar de 35.000 militairen die Amerika heeft gelegerd aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Voor China is Noord-Korea vooral een strategische bufferstaat. De Chinezen zijn bang dat, als Noord- en Zuid-Korea herenigen, Amerikaanse troepen gestationeerd zullen worden direct aan de oevers van de rivier de Yalu, die de grens vormt tussen Noord-Korea en China.

