Amerikaans ministerie promoot Trumps golfresort

Het bedrijf van de Amerikaanse president bezit verschillende hotels en golfresorts, waaronder Mar-a-Lago in de staat Florida. Trump komt ook als president graag in het resort, dat al de bijnaam Winter White House kreeg. Mar-a-Lago verhoogde sinds Trumps presidentschap het lidmaatschap met 100.000 duizend dollar. 'Trump vervult de droom van Mar-a-Lago's oorspronkelijke eigenaar en ontwerper', aldus de post.



Critici zeggen dat het onethisch is om overheidsgeld te gebruiken voor persoonlijk financieel gewin. Een Democratisch parlementslid vroeg zich maandag af waarom belastingbetalers meebetalen aan 'reclame voor de country club van hun president'. Ron Wyden noemde het incident 'kleptocratisch'.

Wereldleiders

Trump en Jinping in Mar-a-Lago. © AFP

Nadat verschillende media repten van mogelijke belangenverstrengeling heeft het ministerie het bericht maandagnacht verwijderd. Op de plek van de blogpost staat een verklaring waarin Buitenlandse Zaken zegt misinterpretatie van het bericht te betreuren. Doel van het bericht was 'om het publiek te informeren over de plek waar de president wereldleiders ontvangt'.



Trump kreeg in Mar-a-Lago onder anderen de Chinese president Xi Jinping op bezoek. Het originele bericht beschrijft de inrichting van het resort, de ligging en de geschiedenis. De oorspronkelijke eigenaresse Marjorie Merriweather Post had in de jaren zeventig bedacht dat Amerikaanse presidenten op het landgoed buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders konden ontvangen en ze schonk Mar-a-Lago aan de regering. Maar de presidenten maakten nooit gebruik van het resort in Florida en gaven het een aantal jaar later weer terug. Trump kocht het landgoed in 1985 en maakte er een hotel met restaurant en golfbaan van dat voornamelijk bedoeld is voor betalende leden.