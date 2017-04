Amerika zet atoomakkoord met Iran op losse schroeven

Het nucleair akkoord met Teheran is deel van deze heroverweging. Deze overeenkomst, die vorig jaar werd gesloten onder president Obama, moest Irans kernwapenambities stoppen in ruil voor het afbouwen van handelssancties.

Dit nucleair akkoord deugt niet, volgens Tillerson. De overeenkomst vertraagt hooguit de Iraanse ambities om een kernbom te bouwen, en neemt de dreiging niet helemaal weg, stelt hij. Opmerkelijk genoeg schreef Trump’s minister van buitenlandse zaken eerder aan het Huis van Afgevaardigden dat Iran zich juist netjes houdt aan de bepalingen van het akkoord.

Onduidelijk is of, en zo ja, hoe Amerika zijn koers zal wijzigen na deze herijking. Ondanks het nucleair akkoord onderhouden de twee landen nog geen diplomatieke betrekkingen.

Heroverweging

Eerder optimisme over verbetering van de betrekkingen met Iran verdween direct als sneeuw voor de zon. Tillerson somde op hoe slecht Iran zich gedraagt. Het land steunt milities in Irak en het ‘brute Assad-regime’ in Syrië, Iran exporteert terrorisme, is een vijand van Israël en valt Amerikaanse oorlogsbodems in de Perzische Golf lastig.

Met die daden bedreigt Iran ‘Amerika, de regio en de wereld’, volgens Tillerson. De eerdere toenadering tot Iran kwam voort uit ‘een falende benadering uit het verleden’, zei de minister.

De heroverweging van de relatie met Iran is daarmee niet alleen een diplomatieke stap, maar vooral een uithaal naar Obama. De vorige president krijgt van Trump vaak de wind van voren, omdat hij te goedgelovig zou zijn geweest ten opzichte van vijandige landen.